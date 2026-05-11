Primavera Sound Buenos Aires confirmó su regreso al país y ya presentó el line-up completo de su tercera edición local. Con nombres internacionales de peso como Gorillaz, The Strokes y FKA twigs, el festival volverá a realizarse el 28 y 29 de noviembre en Buenos Aires, aunque la sede todavía no fue anunciada oficialmente. Tras sus ediciones de 2022 y 2023, Primavera Sound busca volver a posicionarse como uno de los festivales más importantes de Latinoamérica con una propuesta artística que mezcla indie, pop alternativo, electrónica, rock y nuevas tendencias globales. El regreso del festival estará encabezado por Gorillaz y The Strokes, dos de las bandas más influyentes de las últimas décadas. La banda creada por Damon Albarn llegará a Buenos Aires en el marco de su recorrido internacional tras sus shows en Barcelona y Porto, mientras que el grupo neoyorquino presentará nueva música luego de seis años sin lanzar un álbum. El cartel también suma artistas internacionales que marcan tendencia en la escena alternativa actual: La organización confirmó que la preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el próximo 12 de mayo desde las 12:00 del mediodía. En tanto, la venta general correspondiente a la Fase 1 con descuento arrancará el 13 de mayo a las 12:00 o una vez agotado el stock de preventa, lo que ocurra primero. Además, los clientes BBVA podrán acceder a hasta seis cuotas sin interés durante todas las etapas de venta. Los precios confirmados para las primeras etapas de venta son: Desde la organización adelantaron que todavía resta anunciar la programación complementaria de conciertos y actividades que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad durante la semana del festival.