Donald Trump concluyó su visita a Pekín tras una serie de reuniones cruciales con Xi Jinping sobre la guerra con Irán, el comercio, la tecnología y Taiwán. Ambos presidentes afirmaron haber logrado importantes avances en la estabilización de las relaciones entre Estados Unidos y China, a pesar de las profundas diferencias que persisten. Taiwán siguió siendo el tema más importante para China en las conversaciones. Xi advirtió en privado a Trump que las diferencias sobre la isla autogobernada, que Pekín reclama como territorio propio, podrían provocar enfrentamientos o conflictos entre Estados Unidos y China . Respecto a Irán, Trump afirmó que Xi le había dicho que China desea ayudar a negociar el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz. El mandatario ya había expresado su esperanza de que China utilizara su influencia como principal socio comercial de Irán para presionar a Teherán a aceptar un acuerdo en los términos estadounidenses. Trump también afirmó que Xi le aseguró que China no proporcionaría equipo militar a Irán . Seguí la cobertura minuto a minuto de El Cronista.