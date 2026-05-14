La irrupción de los hornos smart marca un giro en la evolución de los electrodomésticos y comienza a desplazar a la freidora de aire en las cocinas modernas. Estos equipos integran múltiples funciones en un solo dispositivo, lo que responde a una demanda creciente por soluciones prácticas y eficientes. El avance de la tecnología en la cocina ha impulsado la aparición de estos aparatos, capaces de ejecutar distintas técnicas de cocción sin necesidad de utilizar varios equipos. Este cambio refleja una transformación en los hábitos de consumo dentro del hogar, donde la versatilidad y el ahorro de espacio se vuelven determinantes. Los hornos inteligentes combinan funciones tradicionales con sistemas de cocción más avanzados, permitiendo preparar alimentos mediante aire caliente, vapor o calor convencional desde un mismo panel. Esta integración facilita la elaboración de diferentes recetas sin recurrir a varios electrodomésticos. Entre sus principales ventajas destaca la capacidad de optimizar tiempos y resultados. Gracias a tecnologías como la convección, estos dispositivos distribuyen el calor de forma uniforme, lo que permite lograr texturas crujientes por fuera y suaves por dentro en distintos tipos de alimentos. Otra característica clave es la incorporación de programas automáticos y pantallas digitales que simplifican el uso. Algunos modelos incluyen múltiples configuraciones preestablecidas, lo que reduce la necesidad de ajustar manualmente los parámetros de cocción. Además, estos equipos están diseñados para mejorar la eficiencia energética, con sistemas que minimizan la pérdida de calor y optimizan el consumo eléctrico. A esto se suman funciones de seguridad y limpieza que facilitan su integración en la rutina diaria. La tendencia también responde a un mayor interés por hábitos alimenticios más saludables, ya que permiten cocinar con poco o ningún aceite. En espacios reducidos, su diseño multifuncional se convierte en una solución clave, consolidando a estos dispositivos como una de las innovaciones más relevantes en el hogar durante 2026.