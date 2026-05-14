Este budín de avena y manzana es una opción simple para sumar a desayunos o meriendas. No lleva harina refinada y combina ingredientes con buen aporte de fibra, ideal para quienes buscan algo dulce pero más liviano. La mezcla de Manzana y pasas aporta humedad, dulzor natural y una textura suave. Además, es una receta versátil: se puede sumar frutos secos, canela o cambiar las pasas por nueces. Para preparar este exquisito budín, los ingredientes necesarios son: En un bowl, combinar los huevos con la avena y el agua hasta lograr una preparación uniforme. Una vez integrada, dejar reposar durante unos 15 minutos para que la avena absorba el líquido y gane consistencia. Mientras tanto, pelar las manzanas, cortarlas en cubos y llevarlas a una olla con un poco de agua y el jugo de limón. Cocinarlas a fuego medio hasta que estén bien tiernas. Luego, procesarlas o pisarlas hasta obtener un puré suave. Con la base ya lista, incorporar el puré de manzana a la mezcla de avena y revolver bien. Sumar las pasas previamente enjuagadas, el polvo para hornear y una cucharada de miel. Mezclar hasta que todos los ingredientes queden bien integrados. Volcar la preparación en un molde tipo budinera previamente engrasado. Para un mejor resultado, se puede usar un molde Hudson, que gracias a su recubrimiento antiadherente permite una cocción pareja y facilita el desmolde sin esfuerzo. Llevar a horno precalentado a 180 °C y cocinar durante 45 a 50 minutos, hasta que al insertar un cuchillo o palillo salga seco. Para la cobertura, mezclar el yogur con la miel restante y untar sobre el budín una vez que esté frío. Terminar con almendras picadas por encima para sumar textura y sabor.