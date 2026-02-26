La búsqueda de opciones fáciles y económicas para resolver comidas familiares llevó a que una preparación simple gane terreno: la pizza hecha con papa. Esta versión, que no usa harina y no requiere amasado, se volvió tendencia porque permite resolver un plato completo en pocos minutos y con productos que suelen estar en cualquier casa. A diferencia de la masa tradicional, esta base se arma a partir de un puré bien firme que luego va al horno. El resultado mantiene la experiencia de una pizza casera, pero con una textura más suave y un sabor neutro que combina con todo tipo de ingredientes. El uso de papa como base se volvió una opción práctica para quienes buscan limitar harinas o necesitan improvisar cuando no hay masa clásica. También rinde más que una preparación de trigo, por lo que funciona muy bien en reuniones, cumpleaños o almuerzos rápidos. Además, la cocción es más veloz: no hay tiempos de levado ni amasado, y toda la receta puede estar lista en alrededor de media hora. Para una fuente familiar se necesitan: Pelar las papas, cortarlas en cubos y hervirlas en agua con sal por unos 10 a 15 minutos, hasta que estén tiernas. Pisarlas en caliente hasta lograr un puré espeso. Sumar el huevo, la polenta, el queso rallado, la sal y la pimienta. Mezclar hasta que quede una preparación uniforme. Extender esta mezcla sobre una placa con manteca o papel manteca. Formar un círculo de cerca de un centímetro de alto y compactar bien para que conserve la forma. Llevar al horno fuerte (200 °C) por unos diez minutos, o hasta que los bordes se doren. Retirar la base y sumar la mozzarella. Cortar la cebolla en tiras finas y colocarla encima; se puede saltear antes para suavizar su sabor. Hornear unos ocho o diez minutos más, hasta que el queso se derrita por completo. Terminar con orégano. Esta receta se adapta a todos los gustos y resuelve una comida completa con muy poco trabajo, un punto clave para quienes buscan platos simples, rendidores y listos en minutos.