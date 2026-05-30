Las ollas y sartenes son mucho más que simples utensilios de cocina. Para quienes disfrutan preparar sus recetas favoritas, ya sea en casa o de manera profesional, representan una inversión importante y, en muchos casos, herramientas indispensables para lograr buenos resultados.

Sin embargo, con el paso de los años, la exposición constante al fuego, la grasa, los aceites y los restos de comida terminan dejando manchas, zonas opacas y residuos difíciles de eliminar de las ollas y eso lo saben muy bien los expertos en la cocina, en especial las abuelas que antes no contaban con la tecnología de líquidos quita grasa que sí hay hoy en el mercado.

Ollas limpias como nuevas

Aunque existen numerosos productos comerciales para devolverles el brillo, muchas personas siguen recurriendo a los remedios caseros que han pasado de generación en generación.

Entre ellos destaca un truco sencillo, económico y sustentable que aprovecha un ingrediente que normalmente termina en la basura, pero que puede convertirse en el mejor aliado para renovar tus utensilios de cocina.

Licuar cáscara de papa con bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve (foto: archivo).

Licuar cáscara de papa con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: archivo).

El secreto de las abuelas para recuperar el brillo de las ollas y sartenes

Si pensabas que el bicarbonato o el limón eran los reyes de la limpieza casera, existe otro método tradicional que sigue sorprendiendo por sus resultados: utilizar cáscaras de papa para remover suciedad, grasa acumulada y manchas superficiales en ollas y sartenes.

Las cáscaras contienen compuestos naturales y una textura ligeramente abrasiva que ayuda a desprender residuos adheridos sin dañar superficies resistentes. Este truco funciona especialmente bien en utensilios de acero inoxidable, aluminio común, hierro y otras superficies sin recubrimiento antiadherente, devolviéndoles un aspecto más limpio y brillante.

Ingredientes necesarios

Cáscaras de papas, entre 4 y 5

Abundante agua caliente

1 cucharada de sal gruesa ideal para manchas difíciles

Esponja o paño de cocina

Guantes de cocina

Ollas brillantes Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo usar este trucazo de cocina paso a paso

El procedimiento es muy sencillo y no requiere productos especiales. Primero, coloca las cáscaras de papa dentro de la olla o sartén que deseas limpiar. Si las manchas son muy resistentes, añade también una cucharada de sal gruesa para potenciar el efecto de limpieza.

Después agrega suficiente agua caliente para cubrir las zonas afectadas y deja reposar durante algunos minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, utiliza las mismas cáscaras para frotar suavemente la superficie interior del utensilio. La combinación de humedad, almidón y fricción ayudará a desprender la suciedad acumulada.

Para finalizar, solo enjuaga con agua limpia y seca con un paño de cocina. Si es necesario, puedes repetir el proceso en las áreas donde persistan manchas o marcas de quemaduras superficiales.

Tips para potenciar el efecto de este método casero

Para obtener mejores resultados, realiza la limpieza cuando la olla o sartén esté tibia y no completamente fría. Esto facilita que los residuos de grasa se desprendan con mayor facilidad durante el proceso.

También es recomendable secar perfectamente los utensilios después de lavarlos, especialmente si son de hierro o aluminio, ya que la humedad prolongada puede favorecer la aparición de manchas o corrosión con el tiempo.

Por último, evita aplicar este truco en superficies con recubrimiento antiadherente, ya que cualquier método abrasivo, por suave que sea, podría afectar la capa protectora. En cambio, úsalo en utensilios resistentes que necesiten recuperar parte de su brillo original sin recurrir a productos químicos agresivos.