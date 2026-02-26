Para mantener una dieta saludable sin resignar los permitidos, muchos buscan opciones dulces, livianas y sin harinas para acompañar el mate o el café. Entre ellos, el budín de manzana con solo tres ingredientes es una de las recetas más prácticas y recomendadas, ya que es apta para celíacos, rica en proteínas y muy fácil de preparar. Su textura esponjosa se logra combinando manzana, huevo y yogur griego, una base simple que permite sumar sabor con esencia de vainilla, canela o un toque de miel. Además, se cocina al horno sin complicaciones, y quienes suelen preparar postres caseros saben que elegir un molde adecuado hace la diferencia: los modelos con recubrimiento antiadherente y buena distribución del calor permiten un horneado parejo y un desmolde sin esfuerzo. En muchas cocinas, moldes tipo la budinera flanera de Hudson ayudan a lograr un acabado prolijo sin necesidad de usar papel o demasiado aceite. Para esta receta, los ingredientes necesarios son: En primer lugar, pelar y triturar (o rallarlas) las manzanas. Luego, unir las manzanas con los huevos, el yogur y los opcionales hasta lograr una mezcla homogénea. Para la cocción, pasar la preparación a una budinera previamente enmantecada. Cocinar a 190°C: entre 40 y 45 minutos, o hasta que el cuchillo salga limpio. Un dato a tener en cuenta es que cocinar el budín en un molde antiadherente uniforme, como los de 25 cm con recubrimiento de alto rendimiento de Hudson, ayuda a lograr cocción pareja. Antes de servir, dejar entibiar, desmoldar y agregar canela o miel si se desea. Este budín es liviano, bajo en calorías y aporta proteínas y grasas saludables del huevo y del yogur. Es una excelente alternativa para el desayuno, la merienda o incluso como postre.