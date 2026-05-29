El nuevo electrodoméstico que elabora comidas de 9 maneras distintas, sin aceite y lidera las ventas en todo el país (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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Conforme se introducen electrodomésticos más versátiles, muchos hogares reconsideran la necesidad de la freidora de aire tradicional. En este contexto, los dispositivos multifunción tienen una ventaja significativa, ya que concentran funciones como hornear, gratinar y asar en un único aparato, lo que simplifica su uso cotidiano.

Aperturando la oferta en el mercado europeo, Lidl ha incorporado a su línea la Silvercrest de aire caliente 9 en 1. Este aparato ha sido diseñado para reemplazar múltiples dispositivos de cocina, permitiendo funciones que abarcan desde la cocción sin aceite hasta el horneado y la deshidratación de alimentos.

La propuesta de Silvercrest está enfocada en quienes priorizan la rapidez, la practicidad y el ahorro de espacio. Esta alternativa está destinada a usuarios que buscan obtener resultados consistentes, controles eficientes y la capacidad de realizar distintas preparaciones sin necesidad de sumar múltiples aparatos en su encimera.

Distinguido por un diseño que se asemeja más a un horno compacto que a una freidora tradicional, este equipo cuenta con 12 litros de capacidad y una potencia de 1800 W. Esto facilita la cocción de porciones grandes o la preparación de múltiples recetas de manera simultánea, orientada a aquellos que buscan optimizar tiempos y espacio mientras mantienen recetas más livianas sin sacrificar sabor ni textura.

El nuevo electrodoméstico que elabora comidas de 9 maneras distintas, sin aceite y lidera las ventas en todo el país.

El papel preponderante que tuvieron las freidoras de aire comenzó a cambiar con la aparición de electrodomésticos más funcionales.

¿Merece la pena la freidora 9 en 1 de Lidl?

Por su diseño y prestaciones, este electrodoméstico está orientado a quienes buscan reemplazar varios aparatos en uno solo. Puede cumplir funciones similares a una freidora tradicional, un horno eléctrico pequeño o una parrilla de sobremesa, con la ventaja de reducir el uso de aceite y optimizar el consumo energético frente a un horno convencional.

Uno de los rasgos más prácticos del equipo es su formato tipo horno compacto, con puerta frontal, ventana XL y luz interior, pensados para supervisar la cocción sin interrumpir el proceso. El interior ofrece varios niveles ajustables para bandejas y accesorios, lo que facilita cocinar diferentes alimentos en simultáneo o adaptar el espacio a piezas grandes.

Lejos de ser una simple freidora, la freidora de aire 9 en 1 Silvercrest de Lidl utiliza un sistema de circulación de aire caliente a alta velocidad que permite cocinar distintos alimentos de forma uniforme.

El control se realiza desde una pantalla táctil, donde los programas automáticos regulan temperatura y tiempos según el tipo de preparación, con un rango que va de 40 °C a 200 °C.

9 formas rápidas de preparar comidas caseras

Cuando Lidl describe este modelo como 9 en 1, se refiere a la capacidad de cocinar a través de nueve modos distintos, tales como: freír con aire caliente, hornear, asar, gratinar, tostar, recalentar, deshidratar, cocinar con vapor y rostizar con sistema giratorio tipo rotisserie. Estas funciones están respaldadas por programas preconfigurados para recetas comunes, como patatas, pollo o verduras.

El equipo incluye un set amplio de accesorios, que comprende bandejas de rejilla, bandeja sólida, cesta para patatas, espetón giratorio para pollo, pinchos para kebab y un asa de extracción segura. Varios de estos elementos son aptos para lavavajillas y el conjunto cuenta con un libro de recetas diseñado para maximizar el uso de todas las funciones desde el primer uso.

Adicionalmente, además del uso automático, la freidora posibilita un manejo manual más preciso gracias a su temporizador regulable de 1 a 60 minutos y a un modo de deshidratación prolongado, que puede extenderse hasta 24 horas. Esta opción es especialmente útil para la preparación de frutas secas, hierbas aromáticas o snacks caseros sin conservantes.

Guía rápida de la freidora 9 en 1 Silvercrest

Con base en la información disponible en la web oficial de Lidl y en fuentes especializadas, se deben considerar diversos aspectos antes de llevar a cabo la compra: