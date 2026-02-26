Preparar mermelada de naranja en casa es una forma simple de sumar sabor al desayuno o la merienda con ingredientes básicos. Esta versión sin azúcar ganó popularidad en los últimos años entre quienes buscan reducir el consumo de azúcares sin dejar de lado recetas tradicionales. En la Argentina, este clásico acompaña tostadas, galletitas o rellenos de tortas, y también puede utilizarse en preparaciones saladas, como vinagretas o salsas, donde el toque cítrico aporta contraste. La receta aprovecha la pectina natural de la fruta para lograr textura sin necesidad de azúcar refinada, usando edulcorante apto para cocción o el dulzor propio de la naranja. La preparación es sencilla, requiere pocos ingredientes y puede estar lista en menos de una hora. •\t1 kg de naranjas frescas. •\tJugo de 1 limón. •\t1 manzana verde chica. •\t100 ml de agua. •\tEdulcorante apto para cocción (opcional, a gusto). •\t1 vaina de vainilla (opcional). •\tFrascos de vidrio esterilizados con tapa hermética. La preparación alcanza para 3 a 4 frascos medianos, equivalentes a unas 20 a 24 porciones de una cucharada. •\tCalorías: 18 kcal •\tGrasas: 0,1 g •\tCarbohidratos: 4,2 g •\tProteínas: 0,2 g Los valores puede variar según los ingredientes utilizados. •\tEn heladera, cerrada y sin abrir: hasta 2 semanas. •\tEn freezer: hasta 3 meses. •\tUna vez abierto el frasco: consumir dentro de 5 días.