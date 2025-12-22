Buenos Aires es la capital internacional de la gastronomía al reunir todas las culturas culinarias dell mundo, desde los sabores regionales hasta los de Europa. Sin embargo, la impronta de los primeros migrantes italianos continúa siendo uno de los puntos más fuertes en las cocinas.

Existe una famosa pizzería que se coronó como el restaurante con más reseñas en Google Maps con cerca de 189.000 y una calificación sobresaliente.

La pizzería porteña con más reseñas en todo el mundo

Güerrín alcanzó un record histórico al coronarse como el restaurante con más opiniones y calificaciones en Google Maps. La tradicional pizzería ubicada en la Avenida Corrientes es un emblema de la gastronomía porteña por su tradición. Inaugurada en 1932, se ganó el amor de porteños y turistas que hacen filas interminables para probar una porción.

Bajo su lema “Un fuego que arde desde 1932″, recibió 188.969 opiniones con una puntuación sobresaliente de 4,7 sobre 5 estrellas. La cantidad de reseñas no solo muestra su popularidad, sino también su fuerte vínculo con el público.

Güerrín es uno de los rituales que han perdurado a lo largo de una ciudad en constante metamorfosis: la pizza al paso en la calle de los teatros y los carteles de luces.

GUERRÍN

El éxito de Güerrín: qué dicen las reseñas de Google Maps

Las cifras del buscador son impactantes a simple vista: casi 189.000 reviews con gran mayoría de 5 estrellas, lo que promedia 4,7. El segundo restaurant en la lista de más reseñas es Manolo, la famosa confitería ubicada en Mar del Plata con 41.000 y 4,4 estrellas.

“El lugar es encantador: tradicional, familiar y lleno de historia. La fugazzeta estaba exquisita: con mucho queso, jamón en el interior y cebolla frita por encima que le da un toque dulce y delicioso. Nos explicaron que es una pizza muy típica de Buenos Aires, y realmente vale la fama que tiene”, cuenta un usuario.

Cuáles son los restaurantes con más reseñas en Argentina

Las reseñas de Google son una etiqueta de suma importancia para los comensales. Antes de conocer cualquier lugar, se va a Maps para ver la opinión de quienes ya han pisado el lugar. De esta manera, el ranking de los 10 restaurantes con más reseñas en Argentina es el siguiente: