Esta combinación simple y económica gana popularidad por sus múltiples usos en el hogar. Entérate de qué se trata.

En un contexto en el que las soluciones caseras cobran cada vez más relevancia por ser económicas y amigables con el medio ambiente, una mezcla práctica y sencilla comenzó a captar la atención de miles de personas: combinar café usado con bicarbonato de sodio.

Más que un simple truco doméstico, esta preparación ofrece diversos usos prácticos dentro del hogar. Por ello, cada vez son más quienes la adoptan como parte de sus tareas cotidianas.

¿Para qué sirve mezclar café usado con bicarbonato?

Aunque el café molido que queda tras su preparación suele desecharse, lo cierto es que aún conserva propiedades que pueden aprovecharse. Al mezclarlo con bicarbonato de sodio, sus beneficios se potencian, especialmente por su capacidad para limpiar, eliminar malos olores y actuar como exfoliante.

Entre los principales usos que se destacan:

Eliminador de olores : el bicarbonato neutraliza olores, mientras que el café aporta un aroma agradable. Esta mezcla es ideal para colocar en la heladera, el tacho de basura o incluso en zapatos.

Limpiador natural : gracias a su textura, el café actúa como abrasivo suave y, junto al bicarbonato, ayuda a remover suciedad en superficies como ollas, sartenes o piletas.

Exfoliante corporal : en el cuidado personal, esta combinación puede utilizarse como exfoliante casero para la piel, ayudando a eliminar células muertas.

Repelente de insectos: algunas personas lo usan en exteriores para alejar hormigas u otros insectos, aunque su efectividad puede variar.

¿Por qué recomiendan mezclar café con bicarbonato?

La principal razón por la que esta combinación ganó popularidad es que ofrece un doble beneficio: permite dar una segunda vida a un residuo de uso diario y, al mismo tiempo, reducir el uso de productos químicos más agresivos.

Esta combinación simple y económica gana popularidad por sus múltiples usos en el hogar. Entérate de qué se trata.

Además, es una alternativa accesible, fácil de preparar y versátil, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan soluciones prácticas en el hogar.

¿Cómo prepararlo correctamente?

Preparar esta mezcla es muy sencillo. Solo hay que combinar café usado, previamente seco, con una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio hasta obtener una consistencia uniforme. Según el uso que se le quiera dar, puede aplicarse en seco o incorporarle unas gotas de agua para formar una pasta.

¿Cuáles son los factores a tener en cuenta?

Si bien es un método seguro en la mayoría de los casos, se recomienda probar primero en una superficie pequeña para evitar manchas o daños, especialmente en materiales delicados.

En definitiva, mezclar café usado con bicarbonato es una alternativa económica, sustentable y funcional que demuestra cómo pequeños hábitos pueden generar grandes cambios en el día a día.