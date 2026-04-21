El presidente Yamandú Orsi se ubicó en el puesto 10 del ranking de mandatarios mejor valorados de América Latina correspondiente a este mes, según la última encuesta de la CB Consultora Opinión Pública con una imagen positiva del 41,7%. Un 14,2% de los encuestados calificó la gestión de Orsi como “muy buena” y un 27,5% como “buena”. Las opiniones negativas superan a las favorables: un 31,0% considera su imagen “muy mala” y un 24,4% “mala”, mientras que un 2,9% no respondió o no tiene opinión formada. A pesar de este escenario, Orsi logró subir dos posiciones en comparación con el ranking de febrero, lo que marca una mejora relativa en su valoración pública. Este informe, que abarca a 18 jefes de Estado de la región, mide la percepción ciudadana sobre la imagen de los líderes políticos y posiciona al mandatario en una zona media de la tabla, aunque con una leve mejora respecto a encuestas anteriores El ranking es liderado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un 70,1% de imagen positiva y detrás se ubican la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, con el 69,8%. Le siguen el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves con 59,5%, el de República Dominicana, Luis Abinader, con 57,3% y el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, con 52,9%, completando los primeros cinco lugares del listado. En el otro extremo del ranking se ubican los presidentes con menor nivel de aprobación en sus países. El último lugar corresponde al presidente de Perú, José María Balcázar, con el 17,9% de imagen positiva. Le siguen la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con 27,5%, y José Raúl Mulino (Panamá), con 34,1%. La encuesta muestra que la región con fuertes contrastes en la percepción de los liderazgos políticos, donde algunos presidentes concentran altos niveles de aprobación mientras otros enfrentan escenarios de marcada desaprobación. Uruguay se posiciona en una situación intermedia, con un nivel de imagen que, si bien no destaca entre los más altos, muestra señales de estabilidad y leve recuperación en el corto plazo, según el informe.