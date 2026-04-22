La interrupción del comercio energético a través del estrecho de Ormuz está agravando el riesgo de una crisis alimentaria mundial, según advierten los comerciantes, a medida que el aumento del precio del gas reduce la producción de fertilizantes y otros sectores arrebatan a los productores agrícolas suministros clave y servicios logísticos. Esta estrecha vía marítima del Golfo gestiona aproximadamente un 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado, así como cerca de un tercio del comercio marítimo de fertilizantes, lo que la convierte en una arteria vital tanto para la producción de alimentos como para los mercados energéticos “Nos enfrentamos a una situación crítica”, declaró Pablo Galante Escobar, director de GNL de Vitol, durante la Cumbre de Materias Primas de Financial Times celebrada el martes en Lausana. La reducción del flujo de GNL a través del estrecho ya ha mermado el consumo industrial. Escobar afirmó que cerca del 40% de la caída en la demanda de gas provino de las fábricas, particularmente de las plantas de fertilizantes, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán a finales de febrero. El gas natural es una materia prima clave para los fertilizantes nitrogenados, como el amoníaco. “Esto no es sostenible; de lo contrario, la crisis energética se convertirá en una crisis alimentaria”, declaró, advirtiendo que la menor disponibilidad de fertilizantes afectaría el rendimiento de los cultivos y elevaría los precios de los alimentos en las próximas temporadas. La interrupción del transporte marítimo causada por la guerra en Medio Oriente, que incluyó el cierre del estrecho por parte de Irán y el posterior bloqueo naval estadounidense del punto estratégico del Golfo, también se está extendiendo por la logística global. La congestión en el Canal de Panamá ha aumentado a medida que los compradores asiáticos recurren al crudo exportado desde el Golfo Pérsico en lugar de los suministros de Medio Oriente y los buques cisterna desplazan a los graneleros en los escasos espacios de tránsito. Según Louisa Follis, responsable de análisis de carga a granel en la consultora marítima Clarksons, esta situación ha provocado que los buques que transportan cargas de menor valor, como cereales, se enfrenten a un aumento de los costos de flete y a retrasos. De hecho, los tiempos de espera en el canal se extienden hasta unos 40 días, ya que los operadores de petroleros pagan millones de dólares para saltarse la cola. Algunas rutas de cereales ya han experimentado un aumento de las tarifas de flete de entre el 50 y el 60%, afirmó Follis. Esto está aumentando la presión sobre los agricultores estadounidenses, que ya tienen dificultades para competir con productores de menor costo como Brasil, añadió la analista, ya que las tarifas de flete más altas reducen los márgenes y dificultan el acceso a los mercados emergentes. El aumento del costo del combustible para buques agrava la situación al obligar a los barcos a reducir la velocidad, disminuyendo así la capacidad efectiva en los mercados de carga seca a granel. “Esto está generando ineficiencia en el sistema en su conjunto”, declaró Follis. Los comerciantes agrícolas advierten de que el precio actual de mercado todavía no refleja el riesgo de que la falta de fertilizantes y otros suministros esenciales se prolongue en el tiempo Vijay Chakravarthy, director de riesgos de Louis Dreyfus Company, una de las mayores empresas comercializadoras de productos agrícolas del mundo, afirmó que las expectativas de un conflicto de corta duración habían llevado a los inversores a subestimar el impacto potencial. “El mercado no ha contemplado aún una interrupción prolongada. Nadie está preparado para ello”, afirmó, añadiendo que incluso seis meses más de interrupciones podrían tener consecuencias para el ciclo agrícola de 2027. También señaló la creciente competencia por otros insumos críticos, como el azufre, que se está desviando a usos industriales de mayor valor, como la fundición de cobre, dejando a los productores de fertilizantes “en desventaja”. A pesar de la relativa abundancia de cereales a nivel mundial, Chakravarthy advirtió que las respuestas de los distintos países podrían agravar el impacto. Los países preocupados por la seguridad del suministro podrían empezar a acumular reservas, lo que reduciría aún más la disponibilidad global y elevaría los precios, especialmente para las economías que más dependen de las importaciones. “Todos sienten que su soberanía se ve comprometida de alguna manera en la cadena de suministro”, concluyó.