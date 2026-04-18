Las empanadas de pollo ocupan un lugar especial en la cocina argentina, y la reconocida cocinera argentina Elba Rodríguez, que se consagró en MasterChef 2014, reveló el secreto para que salgan a la perfección. Su receta combina técnicas tradicionales con pequeños secretos que elevan el resultado final. A diferencia de otras preparaciones más elaboradas, este tipo de empandas de pollo posee un relleno jugoso y bien condimentado. El punto más importante de esta receta está en la forma de trabajar la carne, ya que Elba Rodríguez destaca un truco fundamental. La reconocida cocinera indica que “darle un sellado a la carne hace que levante el gusto”. Esta técnica simple ayuda a darle un toque extra de sabor al relleno y evitará que salga seco. Además, al sellar el pollo a fuego fuerte, se logra que conserve sus jugos y desarrolle un sabor mucho más intenso. La receta de la chef Elba Rodríguez, se apoya en una combinación de ingredientes clásicos que aportan textura, jugosidad y un sabor bien definido, ideal para una preparación casera: Para lograr un buen resultado, es importante seguir una secuencia ordenada que permita integrar correctamente todos los ingredientes y conservar la textura adecuada. Respetar estos pasos permite lograr un relleno equilibrado, con buena consistencia y mucho sabor. Más allá del secreto del sellado, hay detalles que hacen la diferencia en el resultado final, como dejar enfriar el relleno para evitar que la masa se humedezca y no sobrecargar cada empanada, lo que facilita un cierre correcto y una cocción pareja. Con estos cuidados y una buena combinación de ingredientes, se obtienen empanadas doradas por fuera y jugosas por dentro con una masa bien cocida.