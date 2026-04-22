Una importante compañía en Wall Street está en el centro de atención de los inversores porque ufre un “short squeeze”. Es el fenómeno que se produce cuando una acción con un alto volumen de posiciones cortas sube repentinamente y obliga a los vendedores en corto a recomprar acciones para reducir las pérdidas, lo que aumenta la presión compradora e impulsa el precio aún más al alza. La empresa sube más de 500% en el año y por arriba del 700% en los últimos 12 meses. Su Cedear se multiplicó por 10 en ese período. Hay una acción que está en el centro de atención en Wall Street por su vertiginoso rally de las últimas semanas. Se trata de Avis Budget, la compañía de alquiler de autos a nivel global. Sus acciones se dispararon hasta los u$s 730 dólares, alcanzando máximos históricos. De esta manera, la compaña avanza 500% en lo que va del año y sube 760% en los últimos 12 meses. Dado que la compañía tiene Cedear, el mismo pasó de $ 7585 hasta los $ 38.000 actuales, es decir, se quintuplicó en el año. Hace un año, el Cedear valía $ 3780 por lo que el mismo se multiplicó por 10 en dicho período, lo que arroja una suba total de 920%. Este fuerte rally se produce en un contexto de un significativo estrangulamiento de posiciones cortas (“short squeeze”), con un interés corto reportado del 62% de su flotación libre, según S3 Partners. Un “short squeeze” se produce cuando una acción con un alto volumen de posiciones cortas sube repentinamente, lo que obliga a los vendedores en corto a recomprar acciones para reducir las pérdidas, lo que aumenta la presión compradora e impulsa el precio aún más al alza. El mercado se mostraba más bien negativo con las acciones de Avis, con importantes apuestas a la baja. El fin de la guerra provoco un rally en dicha acción, haciendo que las posiciones bajistas se cierren y generando un rally espectacular. Avis Budget Group ha estado en el centro de varios acontecimientos significativos. La compañía anunció recientemente un programa de oferta de acciones en el mercado, que implica la venta de hasta 5 millones de acciones ordinarias a través de varios agentes de ventas, incluidos BofA Securities y J.P. Morgan Securities. Este anuncio provocó una caída del 10% en las acciones de la compañía cuando los inversores reaccionaron al acuerdo de distribución de acciones. Además, Deutsche Bank rebajó la calificación de las acciones de Avis Budget de Comprar a Mantener, citando preocupaciones sobre la valoración a pesar de reconocer el potencial de mayores ganancias. El analista de Deutsche Bank mantuvo un precio objetivo de 128 dólares, enfatizando que la rebaja se basó en análisis fundamental. Además, la firma reiteró su calificación de Mantener, manteniendo una postura neutral sobre las acciones de la compañía. El famoso inversor Michael Burry, quien se hizo conocido por sus apuestas bajistas durante la crisis de 2008, calificó el repunte de las acciones de Avis como “pura suerte”, mientras que las acciones registraron su mejor mes en su historia. Burry afirmó que estas distorsiones no son nuevas, y señaló episodios anteriores donde la especulación eclipsó los fundamentos. A su vez, desestimó el movimiento como producto del azar más que de la lógica financiera. “Eso es lo que llamamos suerte tonta. Desde el punto de vista histórico, desde el limpiabotas de Joe Kennedy hasta este caso, los mercados especulativos nunca han carecido de ella”, escribió Burry, refiriéndose a una famosa anécdota sobre inversiones que afirma que, en 1929, Joseph P. Kennedy Sr. supuestamente supo que era hora de salir del mercado cuando su limpiabotas comenzó a darle consejos sobre acciones.