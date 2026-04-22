La plataforma argentina Clickie, que utiliza inteligencia artificial (IA) para resolver servicios del hogar, anunció el cierre de una ronda de inversión ángel por u$s 150.000, con la participación de Fernando Canzani y Toronto Trust del grupo Banco Hipotecario. Desde su lanzamiento en Córdoba, la startup alcanzó más de 16.000 usuarios y actualmente procesa alrededor de 100 órdenes mensuales finalizadas. “Se destaca especialmente por su alta recurrencia: el 80% de los usuarios que vuelven a solicitar un servicio lo hacen entre 2 y 3 veces dentro de los siguientes tres meses, lo que evidencia una experiencia que se traduce en uso sostenido”, subrayaron desde Clickie. A su vez, la red de la plataforma ya supera los 3.000 técnicos verificados activos entre Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, donde, afirman, la operación continúa consolidándose y sumando nuevos profesionales semana a semana. La compañía destinará el capital obtenido en la ronda de inversión principalmente a producto y marketing, con foco en continuar desarrollando su tecnología de inteligencia artificial para que cada usuario pueda resolver más rápido y de forma más simple cualquier problema en su hogar. En paralelo, fortalecerá su operación en la Ciudad de Buenos Aires, comenzará a expandirse en el Gran Buenos Aires e iniciará su proceso de internacionalización con el desembarco en Santiago de Chile. Desde la startup puntualizan que Clickie no es un directorio ni un simple intermediario entre usuarios y técnicos, y detallan. “La plataforma utiliza inteligencia artificial, entrenada con la información de servicios reales recopilada durante los últimos años, en combinación con modelos de lenguaje de última generación, para entender qué le pasa al usuario, traducir el problema en un diagnóstico claro, dar un precio previo y asignar al técnico verificado adecuado. De esta manera, se elimina el clásico ida y vuelta con el profesional, se acelera la resolución y se le da al usuario certeza desde el primer momento”. Hoy la aplicación cubre las principales necesidades del hogar: gas, electricidad, plomería, pintura, albañilería, carpintería, herrería, y reparación de heladera, aire acondicionado y lavarropas. La compañía planea ampliar progresivamente las categorías, siempre dentro del universo del hogar. Clickie fue fundada por Tomás Dáscola (CEO), Gonzalo Alegre (CTO) e Ignacio Turelli (CMO), un equipo que combina producto, tecnología y crecimiento. “El mercado de servicios del hogar en Argentina sigue funcionando con la lógica del boca a boca, la incertidumbre y la demora. Lo que estamos haciendo con IA es ordenar todo eso: que el usuario sepa con quién está tratando, cuánto va a pagar y en cuánto tiempo lo van a resolver. Esta ronda nos permite llevar ese modelo a Buenos Aires y a Chile” señala Tomás Dáscola, CEO y cofundador de Clickie. Sobre la elección de Santiago de Chile como primer mercado internacional, Dáscola explica: “Santiago tiene un perfil de consumo y una adopción tecnológica muy similares a Buenos Aires, con un ecosistema digital maduro que permite que productos como el nuestro escalen rápido. Es un mercado donde Clickie encaja casi de forma natural y que nos permite validar el modelo internacional sin perder velocidad”. En su camino, Clickie cuenta con el acompañamiento de Zev Siegl, cofundador de Starbucks, como mentor estratégico. Además, la compañía fue seleccionada para participar de Canopy, el programa de Founder Inc, donde quedó entre las elegidas dentro de un universo de más de 6.500 startups postulantes a nivel global.