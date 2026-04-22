La compañía energética YPF informó que avanza con la venta de su participación accionaria en Metrogas, en el marco de la “revisión estratégica de su portafolio de activos”. La firma tiene el 70% de las acciones de la distribuidora de gas. En ese marco, la petrolera detalló en un comunicado que contrató a Citigroup (Citi) como asesor financiero para llevar adelante el proceso de “due diligence”. La petrolera que dirige Horacio Marín señaló que la primera fase del proceso competitivo contó con la participación de 13 compañías y concluyó el pasado 9 de abril con la recepción de ofertas no vinculantes. De acuerdo con lo informado por YPF, las propuestas más competitivas serán seleccionadas para pasar a una segunda etapa, que incluirá esta instancia de due diligence. La empresa estima que la transacción podría concretarse dentro de 2026, aunque aclaró que estará sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes y a la obtención de las garantías de cumplimiento de oferta aplicables. En ese sentido, subrayó que hasta el momento no se tomó ninguna decisión definitiva ni se firmaron acuerdos vinculantes. YPF remarcó que este proceso forma parte de una gestión responsable de sus activos y reafirmó su "compromiso con la transparencia en la comunicación al mercado", según consignó en el comunicado. El due diligence es, básicamente, una auditoría exhaustiva que se lleva adelante antes de cerrar una operación. Las empresas interesadas en comprar la participación de YPF en Metrogas van a poder revisar en detalle la compañía: sus números, contratos, deudas, situación legal, regulatoria, operativa y hasta posibles riesgos futuros.