Los huevos son uno de los alimentos con mayor cantidad de nutrientes y son una fuente más que importante de vitaminas, minerales y proteínas fundamentales para el cuerpo humano, lo que lo convierten en un gran aliado dentro de la dieta cotidiana. Uno de los puntos más favorables que tiene el huevo es que es muy versátil al momento de cocinarse y se adapta a diferentes tipos de preparaciones. Sin embargo, existe una forma de cocción que permite conservar al máximo todas sus propiedades y brindarle al organismo un shock de proteínas dentro de un plan de alimentación saludable. El huevo duro es la forma más saludable de consumirlo dentro de una alimentación equilibrada, ya que al cocinarse únicamente en agua no requiere aceite ni grasas añadidas. Por su parte, esto permite mantener su valor nutricional intacto y evitar el aumento innecesario de calorías, convirtiéndose en la forma más saludable de consumir este alimento rico en proteínas. Uno de los principales beneficios del huevo duro es su alto contenido de proteínas las cuales son fundamentales para la reparación muscular y la saciedad, por lo que es muy recomendable para planes de pérdida de peso. Además, el huevo duro conserva vitaminas esenciales como la vitamina D, importante para la salud ósea, y la vitamina B12, que es clave para el metabolismo y el sistema nervioso. Además del huevo duro, hay otros tipos de preparaciones que son muy saludables al momento de consumir huevos y que permiten mantener elevada la cantidad de nutrientes que posee. Entre las formas más populares que hay se encuentran los clásicos huevos revueltos, el huevo poché o los huevos a la plancha sin aceite. Los huevos revueltos es una de las formas más populares de consumir este alimento y prepararlos es muy sencillo. Para esto, se necesitará contar con: