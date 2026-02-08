Freír un huevo parece una tarea básica, pero muchos cocineros coinciden en que lograr una clara firme, un borde parejo y una yema intacta no es tan fácil. La clara suele abrirse, el aceite puede quemar los costados y algunas sartenes hacen que todo se adhiera. Sin embargo, existe un truco de cocina que gana popularidad por su efectividad: sumar unas gotas de vinagre justo antes de cocinar. Aunque a primera vista suene extraño, este ingrediente modifica la reacción de la clara y ayuda a obtener un resultado más prolijo y uniforme. El vinagre tiene un nivel de acidez que actúa directamente sobre la clara. Cuando el ácido entra en contacto con la proteína del huevo, provoca una reacción que cambia la textura en segundos. Esto permite: Este principio es el mismo que se usa para hacer huevos poché, donde el vinagre ayuda a que la clara envuelva la yema y no se disperse en el agua. El método es sencillo y no altera el sabor final del huevo. Así se usa: La clave es usar muy poca cantidad. El vinagre se evapora rápido con el calor y cumple solo su función química, sin dejar aroma ni gusto. Este truco puede marcar una diferencia notable en situaciones específicas, especialmente cuando: Además, resulta útil para quienes recién empiezan a cocinar y buscan un método seguro que reduzca errores. Cualquier vinagre sirve, pero los más recomendados son: Evitar vinagres intensos o aromáticos, ya que el objetivo es que el ácido actúe sin intervenir en el sabor. Para complementar el truco del vinagre, se pueden aplicar técnicas simples que mejoran todavía más el resultado: