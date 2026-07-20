Huevos blancos o huevos marrones: qué diferencia hay y cuál conviene comprar

Poner una cuchara en la ventana: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Al momento de hacer las compras, una de las dudas más frecuentes en la sección de alimentos es si conviene elegir huevos blancos o marrones. Durante años circuló la creencia de que los huevos de color son más nutritivos o de mejor calidad, pero la evidencia científica indica que esa idea es un mito.

Especialistas coinciden en que el color de la cáscara no modifica el contenido nutricional del huevo. La diferencia entre uno y otro está relacionada exclusivamente con la raza de la gallina que lo pone.

¿Por qué algunos huevos son blancos y otros marrones?

Según explica la Escuela de Salud Pública de Harvard, el color del huevo depende de la genética del ave. Existen razas de gallinas capaces de producir huevos blancos, crema, marrones, azules, verdes e incluso con cáscaras moteadas.

En términos generales:

Las gallinas de plumaje claro suelen poner huevos blancos.

Las gallinas de plumaje rojizo o marrón suelen poner huevos marrones.

Esto significa que el color no representa una ventaja nutricional ni determina que un huevo sea mejor que otro.

¿Qué tipo de huevo conviene comprar?

Dado que los huevos blancos y marrones ofrecen prácticamente el mismo aporte nutricional, los especialistas recomiendan prestar atención a otros aspectos mucho más importantes al momento de elegir:

La frescura del producto.

La fecha de vencimiento.

Que la cáscara esté limpia y sin grietas.

Las condiciones de crianza y alimentación de las gallinas.

Estos factores tienen un impacto mucho mayor sobre la calidad del alimento que el color de la cáscara.

Huevos blancos o huevos marrones: qué diferencia hay y cuál conviene comprar Shutterstock

¿Qué nutrientes aporta un huevo?

De acuerdo con la Escuela de Salud Pública de Harvard, el huevo contiene nutrientes esenciales para el organismo, entre ellos:

Proteínas de alta calidad.

Colina.

Colesterol.

Biotina (vitamina B7).

Vitamina A.

Antioxidantes como luteína y zeaxantina.

¿Cómo conservar correctamente los huevos?

Para mantener su calidad y prolongar su vida útil, Harvard recomienda: