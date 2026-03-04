Buenos Aires es una de las mejores ciudades del mundo para comer carne con propuestas de distintos niveles como las parrillas tradicionales, los puestitos, algunos locales que buscan el alto nivel de la Guía Michelin y otras que buscan salir del circuito y combinar la experiencia del asado tradicional con las nuevas tendencias de la gastronomía. En este sentido, por fuera de la zona central de Palermo en el Soho o Hollywood y lejos de la Costanera y Puerto Madero, también hay restaurantes que buscan métodos que están más en boga como la maduración de carnes, los cortes de Wagyu y la combinación de carnes con maridajes tanto de vinos autóctonos como de platos fusión. Estas propuestas se encuentran entre Paternal, Caballito, microcentro y Villa Crespo para garantizar un precio fuera de los costos de Palermo y una accesibilidad cercana a los principales circuitos de la Ciudad de Buenos Aires. En el límite entre Villa Crespo, Paternal y Caballito, Madre Rojas se presenta como un espacio dedicado a la carne argentina y al vino, con una carta que recorre origen, trazabilidad y prácticas productivas dando especial a énfasis a todo el proceso desde la ganadería hasta llegar al plato. Esta parrilla se presenta como una esquina sencilla con un salón con mesas clásicas y estética de bistró que marida con una propuesta donde las carnes ocupan el centro de la experiencia. Los puntos más destacados son el ojo de bife junto al asado del centro, el vacío y la entraña entera. Las guarniciones están pensadas para cada corte, aunque el punto más fuerte son sus papas fritas en aceite de Wagyu. Ubicación: Rojas 1600, Villa Crespo, CABA. Somos Asado es una parrilla contemporánea oculta a unas cuadras de una de las esquinas más importantes de la zona (Scalabrini Ortiz y Córdoba). La identidad de este local se da en torno a la maduración en seco y la cocina a leña. Sin embargo, uno de los puntos más fuertes es que el lugar es una antigua fábrica reciclada que fue uno de los primeros en trabajar la maduración in situ, a la vista, en una cámara vidriada dentro del salón para luego dar paso a un pasillo con una decoración de cuadros clásicos y un patio único en el corazón de la manzana. La propuesta se apoya en carnes 100 % orgánicas de pastura y cortes certificados de Angus y Wagyu. Las piezas son maduradas por más de 40 días donde se destacan el ojo de bife con hueso (900 g), el T-Bone (900 g) y el cuadril con hueso (800 g) para compartir y entre los especiales el Flat Iron de Wagyu argentino (400 g). También se recomiendan los platos de guarnición que combinan la influencia árabe-hebrea de la zona con otros clásicos de Oriente lejano como los dumplings que van rellenos de molleja. Dirección: Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo La serie Nada de Luis Brandoni y Robert de Niro popularizó con una entretenida escena al Rebenque de Omar, una parrilla que se aleja de los flashes, pero que da una propuesta tan atinada como atractiva. Un bife de chorizo que se corta con cuchara, una porción de papas fritas para compartir y un local clásico del centro. Otros de los puntos destacados de este restaurante son las provoletas y las achuras. También vale aprovechar para comer una tortilla de papas con cebolla y de postre cerrar con un budín de pan o un flan con dulce de leche. De esta forma, el lugar se define en la frase del famoso actor norteamericano: “tiene el verdadero sabor porteño”.