Orgullo nacional: un típico corte de carne argentino fue elegido como el mejor del mundo Fuente: Shutterstock

Argentina volvió a destacarse en el escenario gastronómico internacional tras obtener la medalla de oro en el primer Campeonato Mundial de Carnes (CMDC), realizado en Buenos Aires, y consagrar a un típico corte como el mejor de todo el mundo.

La consagración en el CMDC fue a través de la preparación del bife ancho alimentado a grano presentado por La Negra Agropecuaria, productora de la marca Urien Loza, reconocido como el mejor corte del mundo y premiado, además, por su excelencia en sabor.

El bife ancho fue elegido como el mejor corte de carne del mundo

Durante el Campeonato Mundial de Carnes participaron representantes de Irlanda, Reino Unido, España, Perú, Brasil, Paraguay y Argentina. Además, el jurado estuvo compuesto por especialistas internacionales, chefs y sommeliers de carne vacuna.

La competencia buscó identificar las carnes bovinas más tiernas, jugosas y sabrosas del planeta mediante un análisis técnico y sensorial de alto nivel. En este aspecto, el bife ancho, una pieza tradicional argentina, fue el más destacado de todos.

La carne de Argentina volvió a lo más alto del mundo

A lo largo del evento, el bife ancho alimentado a grano, Argentina obtuvo otro triunfo en la categoría "bife ancho alimentado a pasto". En este caso, la medalla dorada fue para Quickfood S.A., con una muestra proveniente del establecimiento Ricardo y Omar Bailo.

El jurado internacional evaluó cada corte bajo criterios estrictos, buscando diferenciar aquellos que lograran el mayor equilibrio entre terneza, jugosidad y sabor. Asimismo, fueron evaluadas las diferencias entre aquellos animales alimentados grano y pasto, lo que elevó aún más el nivel de la producción nacional.

La obtención del oro en ambos sistemas de producción representa mucho más que un logro puntual: es un respaldo directo a la reputación histórica de la carne argentina, reconocida por consumidores exigentes en los mercados más importantes del mundo.

Por qué la carne argentina fue elegida como la mejor del mundo

Además del sabor y textura de la carne, los jurados del Campeonato Mundial de la Carne destacaron el nivel nutricional de los cortes vacunos argentinos.

En este sentido, diferentes estudios indicaron que la carne argentina posee un importante contenido de ácidos grasos Omega-3, el cual ayuda a equilibrar la salud cardiovascular. Esto, por su parte, se debe al tipo de alimentación de los animales y la calidad de los mismos, lo que hacen que el ganado nacional vuelva a posicionarse en lo más alto del ranking mundial.