Durante décadas, la alimentación humana ha sido objeto de estudio por su impacto en la salud y uno de los campos que más atención ha recibido es el de los cánceres asociados a factores nutricionales. Hoy, con tasas de incidencia que continúan siendo elevadas en muchos países desarrollados, comprender cómo determinados alimentos pueden influir en la aparición de tumores es una prioridad para médicos y especialistas.

En septiembre de 2017, en una charla en el marco del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, el virólogo y Premio Nobel de Medicina Harald zur Hausen (1936-2023) planteó una advertencia que resonó entre expertos y público general: para él, ciertos productos de la dieta moderna podrían ser factores de riesgo para el cáncer colorrectal.

Estas declaraciones formaron parte de su intervención en un evento en Madrid organizado por instituciones científicas en el que también se discutió la prevención y la detección temprana de la enfermedad.

Un Premio Nobel sobre la dieta y el cáncer

Harald zur Hausen, quien recibió el Premio Nobel de Medicina en 2008 por evidenciar que el virus del papiloma humano puede inducir cáncer de cuello uterino, dedicó una parte significativa de su trayectoria profesional a investigar cómo infecciones y otros elementos externos pueden desencadenar tumores.

Durante la conferencia de 2017, el científico alemán destacó que no solo las infecciones son pertinentes en la génesis del cáncer, sino también los componentes de la alimentación humana. En esa instancia, afirmó con rotundidad que “el consumo de carne vacuna representa un factor de riesgo considerable para el cáncer de colon”.

Este argumento se fundamentaba en observaciones epidemiológicas que revelan tasas más elevadas de la enfermedad en naciones con un elevado consumo de carne de vacuno, tales como Japón o Corea del Sur y tasas notablemente inferiores en regiones como India, donde dicho alimento es consumido escasamente por razones culturales y religiosas.

Además de la carne, zur Hausen advirtió sobre la relevancia de examinar otros productos derivados del ganado en relación con el riesgo oncológico. Señaló que la leche de vaca también podría estar relacionada con procesos que favorecen la aparición de tumores o enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple o el párkinson, aunque enfatizó que se requerían investigaciones científicas adicionales y robustas para confirmar dicha conexión.

Para el investigador, su advertencia no debía ser interpretada como una condena absoluta de ciertos alimentos, sino como un llamado a la prevención y a la investigación.

“Los datos epidemiológicos indican la relevancia de continuar investigando tanto en las infecciones como en la alimentación, que podrían estar vinculadas a otros cánceres o patologías que aún desconocemos”, afirmó en dicho evento, subrayando la necesidad de profundizar en estos factores potenciales.

Harald zur Hausen, Nobel de Medicina, advirtió sobre el consumo de este alimento: “Es un factor de riesgo para el cáncer de colon”.

Evidencia sobre el vínculo entre carne roja y cáncer

La advertencia de zur Hausen en 2017 no surgió de la nada, sino que se fundamenta en un creciente cuerpo de estudios epidemiológicos y revisiones científicas sobre la relación entre la carne roja y el cáncer colorrectal.

Numerosas investigaciones han demostrado que el consumo habitual de carne roja y procesada se asocia con un incremento del riesgo de desarrollar cáncer de colon y recto, posiblemente debido a compuestos generados durante la cocción a altas temperaturas o a otros mecanismos biológicos complejos.

El Instituto Internacional de Investigación sobre el Cáncer, integrante de la OMS, ha clasificado las carnes procesadas como carcinógenas para los humanos y la carne roja como probablemente carcinógena, lo cual respalda la opinión de que estos alimentos podrían jugar un papel en el desarrollo de tumores colorrectales.

Por otra parte, estudios más específicos han investigado la hipótesis de que factores infecciosos presentes en la carne de vacuno y los productos lácteos podrían contribuir a la carcinogénesis. Investigaciones dirigidas por grupos científicos, incluida la coautoría de zur Hausen en trabajos anteriores, identificaron moléculas de ADN circular en carne y leche de bovino que podrían interactuar con células humanas y favorecer procesos cancerígenos, aunque este ámbito aún requiere confirmación adicional.

No obstante, los expertos subrayan que no se trata de demonizar completamente la carne en la dieta, sino más bien de moderar su consumo y de incluir en la alimentación diaria una mayor proporción de alimentos vegetales, frutas, verduras y fuentes alternativas de proteínas, siguiendo las recomendaciones de múltiples organismos de salud pública.

Impacto en la prevención y la salud pública

La intervención de Harald zur Hausen, llevada a cabo hace casi una década, mantiene su relevancia en la actualidad, especialmente en sociedades donde la dieta occidental, caracterizada por altas cantidades de carne roja y procesada, prevalece. El cáncer colorrectal se manifiesta como una de las formas más comunes de cáncer a nivel global y plantea un considerable desafío para la salud pública, existiendo diversos factores de riesgo conocidos como la edad, la genética, el sedentarismo y la alimentación.

Para numerosos especialistas, la clave radica en la prevención activa: identificar los hábitos que pueden incrementar el riesgo de cáncer y fomentar cambios que disminuyan dicha probabilidad.

Esto incluye, tal como indican los estudios y las recomendaciones de instituciones internacionales, moderar la ingesta de carnes rojas y procesadas, mantener un peso corporal saludable, realizar ejercicio regularmente y optar por dietas abundantes en productos vegetales.

La advertencia de zur Hausen, formulada en el contexto del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, sirvió como un recordatorio contundente de que la ciencia se dedica no solo a la curación, sino también a prevenir. En su discurso, la comprensión de los factores de riesgo vinculados a la alimentación podría ofrecer nuevas oportunidades para reducir la incidencia de cáncer y mejorar la salud de las generaciones venideras.

Su mensaje, aún pertinente, invita a la sociedad a reconsiderar los hábitos diarios y a los sistemas de salud a fortalecer las campañas de prevención, un enfoque que podría generar un impacto considerable en la batalla contra una de las enfermedades más temidas a nivel mundial.