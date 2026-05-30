La vicecanciller Valeria Csukasi estimó que la próxima semana podría comenzar a abrirse el mercado de carnes uruguayas hacia la Unión Europea en el marco del acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

Csukasi informó que las negociaciones continúan centradas en acordar las cuotas de exportación a nivel regional, mientras se hace un seguimiento de las condiciones del mercado internacional, que presenta precios atractivos y una creciente demanda de Estados Unidos, hoy principal destino de la carne uruguaya.

La jerarca recordó además la restricción impuesta por China a las importaciones de carne procedente de Brasil hasta septiembre, un factor que influye en los movimientos comerciales globales. “Hoy, los mercados parecen estar presentes para Uruguay. Creo que de los cuatro socios del Mercosur es el que está en mejor posición”, dijo la jerarca.

Desde la Cámara de la Industria Frigorífica, su presidente Eduardo Urgal subrayó la necesidad de acuerdos internos en el bloque para poder acceder efectivamente a las cuotas de la UE.