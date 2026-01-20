La mousse de limón es un postre rápido y liviano que se adapta a quienes buscan algo dulce sin sumar azúcar y con mayor aporte proteico.

Esta versión se prepara con pocos ingredientes y usa leche en polvo descremada, lo que permite lograr textura cremosa y un contenido extra de proteínas.

El limón aporta sabor ácido y fresco, mientras que el endulzante equilibra el punto dulce según las preferencias de cada persona. Todo se hace en pocos minutos y solo requiere un tiempo corto de frío para que la mezcla tome cuerpo.

Las ventajas de la mousse de limón sin azúcar

Esta mousse resulta más liviana que otras porque no utiliza crema ni azúcar. La leche en polvo descremada aporta proteínas y ayuda a generar volumen sin sumar demasiadas calorías.

Mousse de limón súper liviana, sin azúcar y con un shock de proteínas para el cuerpo: cómo hacerla en minutos Fuente: Shutterstock

El jugo y la ralladura de limón aportan frescura y aroma. La combinación final ofrece una textura suave y aireada que se disfruta sin sensación pesada después de las comidas.

Puede servirse como postre, snack o para acompañar frutas. También se adapta a planes de alimentación con déficit calórico o con control de azúcar.

Qué se necesita y cómo preparar la receta

Para poder preparar la mousse de limón saludable que no lleva azúcar y tiene un alto porcentaje de proteínas, se deberá contar con una serie de ingredientes, los cuales son vitales para que salga a la perfección.

Ingredientes

100 gramos de leche en polvo descremada

50 ml agua

50 ml jugo de limón

Ralladura de medio limón

Endulzante a gusto o edulcorante

Un chorrito de vainilla, opcional

Paso a paso para la mousse de limón

Paso 1 : mezclar el agua con el jugo de limón y el endulzante hasta lograr una base lisa

Paso 2 : agregar la leche en polvo descremada y mezclar hasta obtener una crema sin grumos

Paso 3 : incorporar la ralladura y la vainilla para sumar aroma

Paso 4 : batir para incorporar aire y aumentar el volumen

Paso 5: llevar a frío durante treinta minutos para que tome consistencia

Budín de limón sin azúcar ni harina: cómo hacerlo

Este budín de limón propone una alternativa liviana sin harinas ni azúcar, con sabor cítrico y textura húmeda que se logra usando huevos, yogur y féculas como base.

Ingredientes

Los ingredientes se organizan para lograr cuerpo y aroma sin recurrir a harinas tradicionales ni azúcar refinada.

3 huevos

150 gramos de yogur natural descremado

100 g fécula de maíz

30 gramos de leche en polvo descremada

Jugo y ralladura de 1 limón

Endulzante a gusto

1 cucharadita de polvo de hornear

Los pasos para el budín de limón saludable