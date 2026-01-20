En esta noticia
La mousse de limón es un postre rápido y liviano que se adapta a quienes buscan algo dulce sin sumar azúcar y con mayor aporte proteico.
Esta versión se prepara con pocos ingredientes y usa leche en polvo descremada, lo que permite lograr textura cremosa y un contenido extra de proteínas.
El limón aporta sabor ácido y fresco, mientras que el endulzante equilibra el punto dulce según las preferencias de cada persona. Todo se hace en pocos minutos y solo requiere un tiempo corto de frío para que la mezcla tome cuerpo.
Las ventajas de la mousse de limón sin azúcar
Esta mousse resulta más liviana que otras porque no utiliza crema ni azúcar. La leche en polvo descremada aporta proteínas y ayuda a generar volumen sin sumar demasiadas calorías.
El jugo y la ralladura de limón aportan frescura y aroma. La combinación final ofrece una textura suave y aireada que se disfruta sin sensación pesada después de las comidas.
Puede servirse como postre, snack o para acompañar frutas. También se adapta a planes de alimentación con déficit calórico o con control de azúcar.
Qué se necesita y cómo preparar la receta
Para poder preparar la mousse de limón saludable que no lleva azúcar y tiene un alto porcentaje de proteínas, se deberá contar con una serie de ingredientes, los cuales son vitales para que salga a la perfección.
Ingredientes
- 100 gramos de leche en polvo descremada
- 50 ml agua
- 50 ml jugo de limón
- Ralladura de medio limón
- Endulzante a gusto o edulcorante
- Un chorrito de vainilla, opcional
Paso a paso para la mousse de limón
- Paso 1: mezclar el agua con el jugo de limón y el endulzante hasta lograr una base lisa
- Paso 2: agregar la leche en polvo descremada y mezclar hasta obtener una crema sin grumos
- Paso 3: incorporar la ralladura y la vainilla para sumar aroma
- Paso 4: batir para incorporar aire y aumentar el volumen
- Paso 5: llevar a frío durante treinta minutos para que tome consistencia
Budín de limón sin azúcar ni harina: cómo hacerlo
Este budín de limón propone una alternativa liviana sin harinas ni azúcar, con sabor cítrico y textura húmeda que se logra usando huevos, yogur y féculas como base.
Ingredientes
Los ingredientes se organizan para lograr cuerpo y aroma sin recurrir a harinas tradicionales ni azúcar refinada.
- 3 huevos
- 150 gramos de yogur natural descremado
- 100 g fécula de maíz
- 30 gramos de leche en polvo descremada
- Jugo y ralladura de 1 limón
- Endulzante a gusto
- 1 cucharadita de polvo de hornear
Los pasos para el budín de limón saludable
- Paso 1: mezclar los huevos con el yogur, el jugo de limón y el endulzante.
- Paso 2: agregar la fécula, la leche en polvo y el polvo de hornear hasta integrar sin grumos.
- Paso 3: incorporar la ralladura para sumar aroma.
- Paso 4: llevar a un molde pequeño y cocinar en horno medio durante treinta minutos o hasta que el centro quede firme.