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Este martes, 14 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 9116 - Anillo

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 14 de julio

 9116 11° 5608 
 2°8013 12° 4886
 3°4718 13° 0038 
 4°4147 14° 6844 
 5°6982 15° 0195 
 6°1529 16° 8154 
 7°4279 17° 9714 
 8°3230 18° 2348 
 9°136519° 9736 
 10°4053 20° 3556 

¿Qué significa soñar con Anillo?

Soñar con un anillo simboliza compromiso, unión y promesas. Refleja deseos de estabilidad, acuerdos importantes o un vínculo que se consolida.

Si el anillo está roto, perdido o aprieta, sugiere dudas, ruptura o presión por obligaciones. Un anillo brillante indica lealtad, oportunidades y cierre de ciclos.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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