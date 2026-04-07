Las papas al horno son una de las guarniciones más elegidas por su sabor, versatilidad y por la poca preparación que implican. Sin embargo, lograr que queden doradas y que no se peguen a la bandeja parece más una cuestión de suerte. Cuando las papas se adhieren al metal, se rompen al despegarlas o quedan blandas en lugar de crocantes, el problema no suele ser el horno ni la bandeja, sino algunos detalles clave en el paso a paso. Las papas contienen almidón, una sustancia que al entrar en contacto con una superficie caliente puede actuar como adhesivo si no hay suficiente grasa o temperatura adecuada. Estos son los factores más comunes que provocan que se peguen: Si la bandeja no está caliente, la superficie de la papa libera almidón antes de que se forme la costra dorada. El aceite crea una película que evita el contacto directo entre el almidón y el metal. Si es insuficiente o no cubre toda la superficie de la papa, aumenta la probabilidad de que se adhieran. El exceso de humedad genera vapor durante la cocción. En lugar de dorarse, las papas se cocinan al vapor y quedan blandas. Cuando los trozos están demasiado juntos, el aire caliente no circula correctamente y se acumula humedad. El resultado es una cocción despareja y menos crocante. Colocar la bandeja vacía dentro del horno mientras se precalienta ayuda a que la superficie esté bien caliente al momento de agregar las papas. Este contraste favorece la formación de una costra dorada que evita que se adhieran. Unos 10 minutos de precalentamiento suelen ser suficientes. Después de pelarlas o lavarlas, es importante secarlas completamente con papel de cocina o un paño limpio. Cuanto más seca esté la superficie, más fácil será que se forme una capa crocante. Lo ideal es colocar las papas cortadas en un bowl y agregar aceite antes de distribuirlas en la bandeja. Cada trozo debe quedar ligeramente cubierto, ya que el aceite evita que el almidón se adhiera al metal y ayuda a que se doren de manera uniforme. Esta instancia también es clave para condimentarlas. Las papas deben colocarse separadas entre sí, sin superponerse. Si la cantidad es grande, conviene usar dos bandejas. El espacio permite que el calor circule mejor y evita que se genere vapor entre los trozos. Uno de los errores más frecuentes es intentar despegarlas demasiado pronto. Cuando la superficie está bien dorada, las papas se desprenden solas de la bandeja. Si ofrecen resistencia, es señal de que todavía necesitan más tiempo de cocción.