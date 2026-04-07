Cada vez más personas optan por soluciones naturales para cuidar el jardín sin gastar de más. Entre las alternativas ecológicas que ganan popularidad, hay una mezcla casera que sorprende por su efectividad: cáscara de papa con vinagre. Este residuo que muchas veces termina en la basura puede convertirse en un aliado clave para el crecimiento de las plantas. La combinación de estos dos ingredientes no solo nutre el suelo, sino que también ayuda a regular el pH, mejorar la estructura de la tierra y proteger las plantas de plagas. La solución casera de cáscara de papa con vinagre tiene múltiples usos en jardinería: Preparar esta mezcla es muy fácil y solo requiere ingredientes que ya se tienen en casa: Se la puede usar como agua de riego o rociarla directamente sobre el suelo. Se recomienda aplicarla una vez por semana. La cáscara de papa es rica en potasio, fósforo, calcio y magnesio, minerales esenciales para el desarrollo vegetal. Al incorporarla al compost o usarla en soluciones líquidas, mejora la fertilidad del suelo y acelera el crecimiento de las plantas. Además, ayuda a: