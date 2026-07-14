La regulación cripto en la Argentina promete entrar en una nueva etapa. Al menos así lo sostuvo Jeremy Allaire, CEO de Circle, empresa emisora de USDC, una de las mayores stablecoins del mundo, quien aseguró que espera que “antes de fin de año el país avance con nuevas normas que habiliten a los bancos y a las principales entidades financieras a operar con activos digitales”.

El ejecutivo hizo esas declaraciones durante un encuentro exclusivo con periodistas en el hotel Four Seasons de Buenos Aires donde además anunció una alianza con Grupo BIND para ampliar el acceso institucional a USDC en el país. La iniciativa permitirá que empresas operen con el dólar digital a través de BEN, la plataforma de activos digitales del grupo, a través de su Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), registrado ante la Comisión Nacional de Valores.

Para Allaire, la Argentina es un ecosistema fintech desarrollado con una fuerte adopción de stablecoins. “Esperamos ver regulaciones para que las principales instituciones financieras, incluidos los bancos, puedan utilizar activos digitales y la Blockchain. También, políticas sobre cómo serán tratadas las stablecoins dentro del sistema financiero, tanto las emitidas en pesos como en dólares, y cambios en materia tributaria”, sostuvo.

El fundador de Circle explicó que esa transformación esperada responde al cambio que ya comenzó en Estados Unidos con la aprobación del nuevo marco legal para las stablecoins. “Si un país utiliza dólares, necesita adaptar sus leyes para incorporar esta nueva forma digital de la moneda”, afirmó. Según indicó, Europa, Japón, Hong Kong y otros centros financieros ya avanzan en reformas similares y muchos gobiernos trabajan en coordinación con el Departamento del Tesoro estadounidense. En ese sentido, espera que las primeras propuestas regulatorias en la Argentina lleguen “antes de que termine este año”.

En ese marco, toma esta nueva decisión de desembarcar en Argentina. “Vemos una enorme oportunidad. Hay una fuerte adopción de activos digitales, un ecosistema emprendedor muy dinámico y un entorno regulatorio que creemos será favorable para la expansión”, señaló Allaire.

Anticipó que la compañía, que ya tiene unos ocho empleados en Brasil, comenzará contratando un responsable local y luego ampliará su equipo a medida que avance el negocio. En ese marco, buscará profundizar su relación con reguladores y funcionarios. “En todos los países donde operamos trabajamos con los bancos centrales, los ministerios de Economía y los reguladores”, explicó el CEO.

En ese contexto, Circle anunció el acuerdo con Grupo BIND. “Ampliar el acceso institucional a USDC representa un paso importante en el desarrollo continuo del ecosistema de activos digitales de Argentina. A través de BEN buscamos brindar a las empresas un acceso transparente, seguro y eficiente a la infraestructura del dólar digital, dentro de un marco diseñado para respaldar el cumplimiento regulatorio y la integridad operativa”, afirmó Andrés Meta, accionista del grupo.

Durante el encuentro, Allaire también dejó una definición sobre el contexto económico argentino. “Tengo una impresión muy positiva del país. La estabilidad parece muy real y Argentina se convirtió en un lugar mucho más atractivo para la inversión extranjera directa que hace dos años”, afirmó. Aunque aclaró que hablaba únicamente desde la perspectiva empresarial

Si bien reconoció que la inflación impulsó inicialmente el uso de stablecoins en la Argentina, Allaire sostuvo que la tecnología ya está entrando en una nueva etapa. A su juicio, los dólares digitales no sólo funcionan como reserva de valor, sino también como infraestructura para pagos internacionales instantáneos, operaciones financieras globales e incluso para la economía basada en inteligencia artificial.

Así, con la regulación como próximo desafío, Circle apuesta a que la Argentina se convierta en uno de los mercados más relevantes para la expansión del dólar digital en América latina.