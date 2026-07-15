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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 14 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1460 (La Virgen).

 1°1460 11°4655 
 1570  12°1491
 3°2405  13°8717 
 5046  14°8630 
 7108  15°0973 
 6°2993  16°0560
 4488  17°9170 
 8798  18°8741 
 2465  19°5070 
 10°9284 20°4872 

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