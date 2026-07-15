La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 14 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1460 (La Virgen).

1° 1460 11° 4655 2° 1570 12° 1491 3° 2405 13° 8717 4° 5046 14° 8630 5° 7108 15° 0973 6° 2993 16° 0560 7° 4488 17° 9170 8° 8798 18° 8741 9° 2465 19° 5070 10° 9284 20° 4872

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.