Este martes, 14 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 14 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8852 - Madre e hijo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 14 de julio

1° 8852 11° 0313 2° 8884 12° 1203 3° 4271 13° 8597 4° 9601 14° 4217 5° 2935 15° 5503 6° 6363 16° 9545 7° 6354 17° 3779 8° 4977 18° 9511 9° 2236 19° 0193 10° 0878 20° 8665

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con Madre e hijo sugiere protección, ternura y un lazo profundo. Refleja deseos de cuidar o ser cuidado.

También puede señalar nuevos comienzos y responsabilidades familiares. Si hay conflicto en el sueño, indica tensiones emocionales por sanar.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.