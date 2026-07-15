Este martes, 14 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este martes, 14 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8852 - Madre e hijo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 14 de julio
|1°
|8852
|11°
|0313
|2°
|8884
|12°
|1203
|3°
|4271
|13°
|8597
|4°
|9601
|14°
|4217
|5°
|2935
|15°
|5503
|6°
|6363
|16°
|9545
|7°
|6354
|17°
|3779
|8°
|4977
|18°
|9511
|9°
|2236
|19°
|0193
|10°
|0878
|20°
|8665
¿Qué significa soñar con madre e hijo?
Soñar con Madre e hijo sugiere protección, ternura y un lazo profundo. Refleja deseos de cuidar o ser cuidado.
También puede señalar nuevos comienzos y responsabilidades familiares. Si hay conflicto en el sueño, indica tensiones emocionales por sanar.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.