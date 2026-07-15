En esta noticia Su paso por el fútbol inglés

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra. El entrenador de la selección argentina repasó distintos temas, desde la formación hasta el peso histórico del cruce con los ingleses.

“El equipo por delante y lo que tenga el entrenador en la cabeza, equivocado o no”, aseguró Scaloni al ser consultado sobre eventuales cambios respecto al once que enfrentó a Suiza. “Nunca pensamos en lo que dieron. Ya veremos mañana”, agregó, dejando la puerta abierta a modificaciones.

El DT también analizó la victoria de España en la otra semifinal. “Vi un ratito y me pareció un justo ganador. Ha hecho un gran trabajo en el partido de hoy”, dijo.

Sobre el cruce con Inglaterra y las alusiones a la guerra de Malvinas, el entrenador fue tajante: “Es un partido de fútbol y no puedo mezclar las cosas y sobre todo por respeto a lo que pasó hace muchos años”.

“Mezclarlo sería una locura porque están pasando cosas en otra parte del mundo y habiendo guerras sería una locura”, explicó. Añadió que los argentinos deben recordar a quienes fueron a la guerra, pero remarcó: “¿Qué culpa tienen los jugadores y la gente de ahora?”.

Scaloni también se refirió al significado de alcanzar otra semifinal mundialista con Argentina. “Es algo espectacular lo que nos dieron los chicos estos años”, expresó, sin querer adelantarse a un resultado que todavía no se dio.

“Tenemos cierta experiencia en haber jugado estos partidos y te da la posibilidad de estar más relajado”, explicó. “Será la quinta semifinal en campeonatos de selecciones y eso nos da tranquilidad esperando el inicio”, sumó.

Su paso por el fútbol inglés

El entrenador recordó además su paso como jugador por el West Ham inglés. “La gente del West Ham no me debe recordar muy bien. Reconozco que podría haberme ido mejor”, admitió con autocrítica.

El historial marca un claro dominio de la Selección argentina, que se impuso en cinco de los siete enfrentamientos ante Suiza. Foto: NA.

Contó que un error suyo en la final de la FA Cup le costó la continuidad en el club. Sin embargo, aseguró que ese cambio de rumbo terminó siendo positivo en lo personal: conoció a su esposa y llegaron sus hijos.

Consultado por su vínculo con Luis de la Fuente, entrenador de España, Scaloni tuvo palabras de afecto. “Con Luis de la Fuente estoy contento por él porque es un buen tipo y siempre me ha ayudado”, sostuvo.

Finalmente, evitó pronunciarse sobre las críticas de exjugadores ingleses hacia el seleccionado argentino. “No las vi y no sé de qué me hablás”, respondió, y cerró: “El día que deje de entrenar no voy a criticar a ningún jugador”.