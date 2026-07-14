Hay movimientos en los mercados que, además de entusiasmar, contagian. Cuando un activo empieza a aparecer en medios económicos y se amplifica en redes sociales es común que muchos inversores sientan que no pueden quedarse afuera de esa oportunidad.

Ese impulso suele ser más fuerte cuando la ganancia ajena parece evidente y el costo de “no participar” se vive casi como una pérdida.

En ese contexto, pensar en comprar se convierte en una reacción emocional frente al rendimiento reciente. Y ahí aparece uno de los sesgos más estudiados por las finanzas conductuales: el miedo a quedarse afuera, conocido por su sigla en inglés como FOMO (fear of missing out).

El FOMO como sesgo: más allá de las finanzas

FOMO significa Fear of Missing Out, o miedo a perderse algo. El concepto nació en la psicología del comportamiento para describir la ansiedad que surge cuando una persona percibe que otros están viviendo una experiencia valiosa de la que ella queda excluida .

Con el tiempo, el término se extendió a otros ámbitos, entre ellos las finanzas, donde ayuda a explicar por qué muchos inversores toman decisiones apuradas cuando ven que un activo sube con fuerza.

En la vida cotidiana, el FOMO puede aparecer de formas muy simples: comprar algo porque todos lo postean, sumarse a un plan solo para no quedar afuera o sentir que uno está perdiendo una oportunidad por no participar.

En el mundo inversor, ese mismo mecanismo puede empujar a comprar un activo no porque se haya contemplado su riesgo o su lugar dentro de una estrategia, sino porque otros parecen estar ganando dinero con él. La pregunta que surge no es “¿es este un buen activo para mi cartera?”, sino “¿por qué yo no estoy ganando dinero con esto?”.

Cómo se activa el FOMO en las subas

El FOMO suele aparecer con más fuerza cuando un activo ya pasó por una parte importante de su recorrido ascendente. Primero sube, después atrae atención, luego empieza a mostrar ganancias visibles en quienes entraron antes y, más tarde, se convierte en tema de conversación general.

Ese proceso puede verse en acciones, Cedears, bonos, criptomonedas, inmuebles u otros activos. A medida que crece la cobertura mediática, también crecen las historias de éxito. Y cuanto más éxito se ve, más fácil resulta pensar que todavía “hay tiempo” para subirse, aunque la oportunidad ya no sea la misma que al principio.

El inversor temprano, el inversor tardío y el que paga la cuenta

Para entender por qué el que llega tarde suele ser el que más pierde, hay que distinguir tres perfiles que aparecen en todo movimiento de precio significativo. No son categorías rígidas, sino arquetipos que ayudan a comprender la dinámica.

El inversor temprano entra cuando el activo está barato, pero también cuando es impopular. Quizás leyó un balance, identificó una oportunidad o simplemente tenía una tesis de largo plazo. Su precio de entrada es bajo. Su margen de seguridad es amplio. Cuando el mercado se vuelve ruidoso, él ya tiene ganancias acumuladas. Puede permitirse ser paciente.

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El inversor intermedio llega cuando la suba ya es visible pero aún no es masiva. Lleva hechos algunos análisis, o al menosestuvo atento antes de que el tema esté en boca de todos. Su precio de entrada es más alto que el del temprano, pero todavía razonable.

El inversor tardío llega porque ve que otros están ganando dinero y no quiere quedarse afuera. Su entrada no está motivada por una convicción sobre el activo, sino por una urgencia emocional.

Compra en el momento de máximo entusiasmo, cuando el precio ya sumó gran parte de la información positiva. Y ese es el problema central.

Por qué llega tarde quien compra por FOMO

Quien compra por FOMO suele entrar cuando la suba ya se volvió evidente para todos. En ese momento, el activo no solo subió: también acumula validación social, relatos favorables y expectativas elevadas. Eso deja al comprador más expuesto si el impulso se frena.

El que llega tarde no suele perder por haber comprado “después de una suba”, sino por haber comprado al final del entusiasmo. Si la tendencia se corta, corrección mediante o simplemente por pérdida de impulso, ese inversor tiene menos margen para equivocarse.

Es clave tener presente que no toda suba con atención mediática es una burbuja, no toda compra tardía es un error y no todo mercado alcista termina mal. Cuando el impulso por comprar nace del miedo a quedarse afuera y no de una evaluación propia, el inversor suele quedar peor posicionado si la suba se enfría.