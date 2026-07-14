FOMO financiero: el inversor que llega tarde a una suba suele ser el que más pierde cuando ésta se corta
El miedo a quedarse afuera de una oportunidad puede ser tan poderoso como el miedo a perder dinero. Entender este sesgo es el primer paso para que sea la estrategia lo que guíe tus decisiones de inversión.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 14 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.