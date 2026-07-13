Las milanesas al horno son una alternativa deliciosa y saludable a la versión frita, ofreciendo un sabor crocante y dorado sin el exceso de aceite. Esta técnica no solo potencia el sabor del plato, sino que también permite disfrutar de una comida más ligera y menos calórica.

Con unos simples pasos, cualquier persona puede transformar ingredientes básicos en una opción nutritiva y sabrosa, perfecta para compartir en familia.

Cómo hacerlo correctamente

Las milanesas al horno pueden ser una alternativa saludable y deliciosa a la fritura. Este método permite obtener un dorado y una textura crujiente sin necesidad de aceite en abundancia. Para lograr este resultado, se recomienda utilizar una asadera cuadrada de vidrio templado para horno Hudson de 24x21x5 cm, que facilita una cocción uniforme gracias a sus propiedades térmicas.

Para preparar las milanesas al horno, se necesita contar con los siguientes ingredientes: carne de res o pollo, pan rallado, huevo, ajo en polvo, perejil y sal. Primeramente, se debe batir el huevo y mezclar los condimentos en un tazón. Luego, se empanizan las piezas de carne, pasándolas por el huevo y luego por la mezcla de pan.

Una vez que las milanesas están empanizadas, se disponen en la asadera de vidrio previamente engrasada. Esto garantiza que la cocción sea más pareja y evita que se peguen. Es recomendable precalentar el horno a 200 grados Celsius y cocinar las milanesas durante 20 a 25 minutos, dando vuelta a la mitad del tiempo para asegurar un dorado uniforme.

Usos alternativos de la técnica

El uso de la asadera de vidrio no solo es ventajoso para las milanesas al horno, sino que también se puede aplicar a otros platos como vegetales asados o gratinados. La versatilidad de este tipo de utensilios de cocina permite experimentar con diversas recetas que requieren cocción al horno, obteniendo siempre un resultado satisfactorio.

El beneficio de cocinar milanesas en una asadera de vidrio radica en la distribución uniforme del calor, lo que además contribuye a un mejor sabor y textura. Este método no solo resulta más saludable, sino que también se facilita la limpieza luego de la preparación, dado que es sencillo de lavar.

Finalmente, al optar por esta técnica de cocina, se logra que la textura de las milanesas al horno sea apetecible y el sabor se conserve intacto. Así, el uso de la asadera cuadrada de vidrio templado para horno Hudson se presenta como una elección práctica y efectiva para quienes buscan alternativas más saludables en su alimentación diaria.