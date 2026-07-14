El Banco Central rompió todos los récords este martes, al comprar u$s 532 millones, la cifra más alta en lo que va del año. La entidad ya acumula compras por u$s 12.267 millones desde que comenzó el programa el pasado 5 de enero.

En julio, en tanto, el Central ya se alzó con u$s 1102 millones.

Así, las reservas brutas internacionales treparon a los u$s 48.687 millones, aumentando u$s 482 millones con respecto al lunes.

Se trata de la cifra más alta en la era Milei. Para remontarse a una cifra superior, hay que retroceder hasta el 30 de junio de 2022, cuando el Central compró u$s 536 millones.

La compra récord fue la sexta más alta desde 2003.

Según fuentes del mercado, la abultada compra de dólares está explicada por una elevada oferta de dólares en el mercado de cambios por la liquidación de una Obligación Negociable.