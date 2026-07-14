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La cotización deldólar este martes, 14 de julio de 2026 llegó a 3246.97 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,48%.

La cotización del dólar mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -2.88% y en el último año acumuló -15.85%.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.
La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar osciló con igual número de alzas y caídas, sin tendencia clara, sin días estables y cerró con un descenso.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 13.25%, superando la volatilidad anual del 13.23%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

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La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y posibles movimientos favorables en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3246.97 pesos colombianos, deberán pagar 324697.00 pesos; comprar 200 dólares costará 649394.00 pesos y 500 dólares costarán 1623485.00 pesos.