Cada vez más personas eligen sumar recetas saludables a su rutina diaria, priorizando opciones que sean más livianas y que caigan mejor a la panza, especialmente después de una comida abundante. Entre las alternativas más buscadas aparece una versión saludable de un postre clásico infaltable en la mesa argentina: el tiramisú. Con todo su sabor característico, pero adaptado a una alimentación sin gluten y sin azúcar, esta receta demuestra que es posible disfrutar de algo dulce sin culpas. El tiramisú tradicional se caracteriza por su combinación de café, crema y base tipo bizcochuelo. En esta variante, los ingredientes clásicos se reemplazan por opciones más nutritivas, ideales para personas con intolerancia al gluten o que buscan reducir el consumo de azúcar. Esta receta se prepara en pocos pasos, no requiere técnicas complejas y se puede hacer sin horno, lo que la convierte en una opción práctica para resolver un postre de último momento. Preparar un tiramisú saludable es posible. Tan solo se necesitan reunir los siguientes ingredientes: