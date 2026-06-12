Hay rituales que definen la identidad argentina y que se potencian cada vez que juega la Selección. El asado, el fernet compartido y la desbordante pasión por el fútbol son símbolos que pasan de generación en generación y se convierten en la excusa perfecta para reunirse a alentar.

Para quienes buscan combinar la mejor gastronomía con la emoción de cada encuentro, estas parrillas son ideales para ver los partidos de la Scaloneta.

La Dorita: una parrilla ícono de Palermo hace dos décadas

La Dorita desembarcó hace más de 20 años en Palermo Hollywood con un objetivo claro: reversionar el asado argentino con gastronomía de autor. Con el paso de los años, se convirtió en una referencia de calidad para los amantes de las parrillas por sus carnes de novillos criados 90% a pastura. Se trata de uno de los lugares pioneros en el barrio que hoy en día es elegido por turistas y locales para disfrutar de cortes premium, una cuidada selección de vinos y la experiencia de la auténtica parrilla porteña.

Ahora, el restaurante se puso en modo Mundial 2026 y transmitirá todos los partidos junto con un menú especial que contará de un ChoriCampi (chorizo envuelto en una fina masa de pan de campo relleno de mozzarella y cebolla caramelizada), asado de 10 tiras, papas fritas a caballo, dos cervezas y panqueque de dulce de leche. El combo es la excusa perfecta para reunirse en grupo para alentar a la Selección Argentina.

Asado banderita en La Dorita.

La Dorita también lanzó promociones por partidos. Para el partido entre Nueva Zelanda e Irán (15 de junio a las 22:00), invita a sus comensales a disfrutar de dos cervezas de cortesía.

Quienes deseen elevar su experiencia mundialista de la mano del restaurante podrán acercarse a sus dos locales ubicados en Humboldt 1892 y Bulnes 2593. Se recomienda reservar con anticipación.

Villegas Resto: una experiencia top en Puerto Madero

La historia de Villegas Resto se remonta a 2009 cuando una familia entrerriana marcada por la tradición ganadera (que ya operaba más de 80 carnicerías), decidió incursionar en la gastronomía con productos de la más alta calidad. A casi 20 años de su desembarco en Puerto Madero, es referente por su parrilla que trabaja con carne premium donde cada detalle está cuidado.

Para el Mundial 2026, el restaurante transmitirá los encuentros de la Selección Argentina y los otros partidos del torneo. Los fierros serán el mejor acompañamiento para el fútbol , donde se preparan cortes clásicos de la gastronomía argentina como bife de chorizo, asado banderita, bife de picaña, matambrito y más.

Para reunirse en grupo es ideal la Tabla Villegas para cuatro personas, una preparación que tiene de todo para disfrutar un partido: chorizo, morcilla, mollejas, chinchulines, riñones, asado, vacío, bondiola y papas y batatas fritas.

Quienes busquen opciones más informales para acompañar a la Scaloneta podrán elegir otras opciones como hamburguesa de la casa con queso camembert, pepinillos encurtidos y cebolla crispy, la ciabatta de ojo de bife Jack Daniels con provoleta, champiñones y panceta caramelizada, o el clásico Choripán Argento con chimichurri casero. Están ubicados en Av. Alicia Moreau de Justo 1050.

Bruce Grill Station: una parrilla referente con promociones para cada día

El restaurante con espíritu americano es desde hace diez años un referente gastronómico de Parque Leloir. Bruce Grill (Martín Fierro 3246) revolucionó la cocina de la zona oeste de Buenos Aires por sus carnes asadas con quebracho colorado y un ambiente cálido y distendido. Los más elegidos por los comensales son los platos de la línea especial de ahumados en cocción lenta como ribs y brisket que pasan horas al fuego para ser lo más tiernas posibles.

Para la Copa del Mundo colocaron dos pantallas de 55 pulgadas para transmitir todos los eventos. Además, lanzaron una serie de promociones por cada encuentro de la Selección Argentina. El martes 16 de junio el partido será a las 22:00 y habrá 2x1 en sus reconocidas smash burgers elaboradas con un blend premium de roast beef y bife de chorizo servidas en pan de papa, además de 2x1 en cerveza.

El lunes 22, con el encuentro contra Austria programado a las 14:00, ofrecerán 2x1 en ribs y cervezas durante toda la jornada. Para el final de la fase de grupos, Argentina se enfrentará a Jordania el sábado 27 a las 23:00, por lo que Bruce Grill lanzará una propuesta de 2x1 en cerveza y distintos tragos.