Trufa desembarcó en la Ciudad de Buenos Aires en nada menos que el Palacio Paz, un edificio que evoca la época de la Argentina afrancesada del 1900. Ubicado frente a la plaza San Martín en el barrio de Retiro, el restaurante combina la elegancia del edificio histórico con una ambientación contemporánea y minimalista.

Sus tres espacios contemplan un patio al aire libre, una barra y otro sector con vista a la plaza. La estética está basada en texturas de madera y hierro con tonalidad negra y ocre. Su propuesta gastronómica está basada en productos de temporada con técnica contemporánea.

Menú de Trufa

El menú de Trufa (Avenida Santa Fe 760) combina clásicos porteños con algunos toques marinos:

Entradas

Una de las entradas más pedidas por quienes visitan el histórico Palacio Paz son los langostinos laqueados con guacamole, que vienen acompañado con salsa barbacoa y crocantes de mandioca para potenciar el sabor.

Para quienes buscan opciones tradicionales, podrán elegir entre empanadas de carne, buñuelos de espinaca y provolone (con alioli), tortilla de papas y provoleta bien crocante con tomates cherry y pesto.

Principales

Los principales de Trufa buscan trasmitir lo mejor de la cocina porteña. La milanesa de bife de chorizo es bien recibida por los comensales porque está empanizada con panko para darle un toque crocante japonés, hierbas, mostaza dijon y lima quemada. También, se puede optar cortes a la parrilla como entraña, ojo de bife con manteca de hierbas o pesca del día.

Dentro de sus otras preparaciones están diversas ensaladas, petit burgers, una serie de sandwiches artesalaes, risotto de hongos y ñoquis de cabutia y crema de salvia.

La hora del postre

Cerrar la cena con un dulce para compartir es la mejor forma de sellar una reunión. En Trufa ofrecen un postre de la casa que es una esfera rellena de mousse de chocolate blanco, corazón de nutella, garrapiñada de avellanas y baño de chocolate.

También, pavlova con curd de limón y frutos rojos, tiramisú y el siempre presente flan de dulce de leche.