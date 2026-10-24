El presidente Yamandú Orsi aseguró que Uruguay deberá mantener una buena relación con Brasil sin importar quién resulte ganador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.

“Cualquiera que sea el resultado, Uruguay tiene que tener la mejor relación con ese gigante, que es más que un país, es casi un continente”, afirmó Orsi ayer en una rueda de prensa durante la inauguración de un liceo en el departamento de Salto.

Orsi también fue consultado sobre las diferencias políticas entre Lula y el presidente argentino, Javier Milei, y sus posibles consecuencias para el funcionamiento del Mercosur.

“Más allá de las posiciones y los perfiles, a la hora de acordar temas gruesos, se acuerda”, afirmó el mandatario, al relativizar el impacto de las diferencias ideológicas sobre los acuerdos regionales.

Yamandú Orsi Presidencia de la República

En esa misma línea, el canciller Mario Lubetkin aseguró que el gobierno uruguayo buscará mantener una buena relación con el próximo presidente brasileño.

“Estaremos atentos a los resultados el domingo en la noche y quien triunfe en las elecciones tendrá nuestra disposición plena para tener una gran relación para el futuro, porque lo necesita Brasil, lo necesita Uruguay”, expresó el canciller.

Lubetkin resaltó la necesidad de mantener la continuidad de las relaciones entre ambos países, más allá de los cambios políticos que puedan producirse.

“Estamos hablando de relación de Estados y relación de Estados es una relación de Estados. Hoy hay un presidente, mañana va a haber otro presidente y la vida sigue. Esa es la dimensión y la forma que tenemos nosotros”, señaló.

El ministro descartó que un resultado electoral favorable a Flavio Bolsonaro represente una amenaza para el funcionamiento del Mercosur. “No creo sinceramente que afecte para nada al Mercosur ya que no fue parte del debate de las elecciones brasileñas”, afirmó.

Una encuesta de Datafolha divulgada el jueves 22 de octubre muestra que ambos candidatos reúnen el 50% de los votos válidos, después de que Lula redujera progresivamente la diferencia que lo separaba de su rival.

Mientras que Orsi ha buscado mantener distancia de la posición ideológica y preservar los vínculos diplomáticos con los gobiernos de la región, los principales dirigentes del Frente Amplio han manifestado públicamente su respaldo a Lula Da Silva.

En setiembre el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, expresó su apoyo a la continuidad del mandatario brasileño al considerar que sería favorable para Uruguay.

“Creo que sería muy bueno para Uruguay que gane Lula en Brasil porque va a implicar la continuidad de una política que es una voz en el mundo de un jugador global que defiende el multilateralismo, la democracia y la no intervención”, sostuvo Sánchez en declaraciones en Radio Sarandí.