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La entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) representa un cambio estructural en la planificación financiera y en la gestión de pasivos para las empresas argentinas.

Damián Koltan, director comercial de BIND Inversiones, explicó las características del régimen, la propuesta diferencial de la entidad y las oportunidades que este instrumento generará en el mercado de capitales.

“El FAL surge como una nueva metodología para que las Pymes y grandes empresas manejen sus contingencias futuras de despido. Brinda mayor previsibilidad financiera sin generar un costo adicional”, destacó Koltan.

La normativa establece aportes mensuales obligatorios calculados sobre la nómina salarial: 1% para grandes empresas y 2,5% para Pymes. Aquellas compañías que no seleccionen una administradora habilitada serán asignadas de oficio por la autoridad regulatoria.

Recursos resguardados

A diferencia de los fondos comunes tradicionales, donde el titular realiza los rescates para sí mismo, en el régimen FAL la empresa abre la cuenta a su nombre, pero los recursos quedan resguardados de forma exclusiva para abonar las indemnizaciones en cuentas bancarias a nombre de los empleados desvinculados.

BIND Inversiones estructuró una propuesta basada en dos pilares estratégicos: una plataforma 100% digital que facilita la apertura de cuentas y el seguimiento de las inversiones.

“Aún existe un grado de desconocimiento sobre la operatividad del régimen, por lo que estamos reforzando las capacitaciones y reuniones con clientes. Nuestro objetivo es acompañar a las organizaciones para que transformen esta obligación en una herramienta de gestión”, concluyó el directivo.