El fuego ocupa un lugar central en la gastronomía del norte argentino y atraviesa buena parte de su identidad culinaria. Su uso combina recetas tradicionales, ingredientes regionales y técnicas transmitidas de generación en generación.

El Imperfecto toma esa tradición como punto de partida para construir su propuesta gastronómica. En Palermo, esa identidad se reinterpreta en una cocina que gira alrededor del horno de barro, la leña y los vinos de altura.

El Imperfecto. Gacetilla de prensa.

Empanadas salteñas, horno de barro y leña: el restaurante de Palermo que reivindica los sabores del norte

Tras abrir sus puertas en 2019, la pandemia obligó al restaurante a atender únicamente a través de una ventana hacia la calle. Sin embargo, el aroma de la leña y las preparaciones que salían del horno de barro comenzaron a atraer a vecinos que se acercaban para probar sus locros y empanadas caseras, los primeros platos de una propuesta que rápidamente ganó reconocimiento.

Empanadas de El Imperfecto. Gacetilla de prensa.

Desde temprano, el horno y la parrilla alimentada con quebracho permanecen encendidos. Allí se cocinan las empanadas elaboradas con carne cortada a cuchillo condimentadas con especias traídas desde Salta.

Las luces cálidas y la vegetación construyen un ambiente relajado que invita a hacer una pausa en una ciudad que nunca descansa.

Una carta con sentido al norte argentino

La influencia salteña aparece en preparaciones que respetan la tradición norteña, pero con una mirada contemporánea. La humita a la olla incorpora queso brie y albahaca, mientras que las tortillas al rescoldo salen directamente de las brasas para acompañar carnes y vegetales.

Tortillas al rescoldo y provoleta. Gacetilla de prensa.

El Imperfecto también invita a compartir con una serie de platitos. Uno de los más destacados es el camembert tibio, que pasa por el horno de barro hasta alcanzar una textura cremosa y se sirve con miel de caña y n’duja, una combinación que equilibra el dulzor con un sutil toque picante. Otra opción son los langostinos con papines andinos, donde el sabor delicado del marisco contrasta con la intensidad de las papas de altura.

Las brasas de quebracho aportan un ahumado sutil a cortes como la entraña, el T-Bone o el matambrito de cerdo, que llegan acompañados por guarniciones y sabores norteños como la miel de caña y los papines andinos.”

Una selección de vinos de altura

La experiencia se completa con una carta de bebidas que comienza con aperitivos clásicos, como distintos vermús y cócteles elaborados con Cynar. En materia de vinos, la selección privilegia etiquetas de zonas de altura como Cafayate, Molinos, Cachi y Maimará, vinos en donde destaca la frescura y el perfil mineral.