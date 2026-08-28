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En medio de la crisis que atraviesa la industria textil, el gobierno porteño lanzó la tercera edición de Buenos Aires Está de Moda con una serie de iniciativas para fortalecer al sector y potenciar su consumo.
En este marco, este sábado 29 de agosto de 15 a 20 horas se realizará “Circuito Outlets” en el barrio de Villa Crespo, una jornada con importantes descuentos en indumentaria, propuestas gastronómicas a un precio especial, actividades artísticas y música en vivo.
Sobre la calle Gurruchaga, uno de los polos de outlets y de compras más famosos de Buenos Aires, más de 80 locales adheridos ofrecerán rebajas de hasta 70% en productos seleccionados.
La iniciativa busca fortalecer la actividad comercial de Villa Crespo y poner en valor uno de los principales circuitos de moda, diseño y producción de la Ciudad.
La propuesta invita a vecinos y visitantes a recorrer los comercios de la zona, descubrir marcas y acceder a oportunidades especiales. Al mismo tiempo, se enfoca en promover el consumo en comercios de cercanía y acompaña el desarrollo de la actividad comercial y productiva local.
Circuito Outlets: todas las marcas con promociones y descuentos en Villa Crespo
Las marcas que ofrecerán descuentos este sábado 29 de agosto, entre otras, son:
- LAS BOHEMIAS
- Brooksfield
- Bilbao Backpack
- Brow Shoes
- Borneo Eyewear
- VCP Van como piña
- Arredo
- Nidito
- Carter’s Villa Crespo
- Rochas Outlet
- Agustina Dominguez
- Leonardo Marroquinería
- Antonelli
- Oliva
- Wellington Polo Club
- 47 Street
- Honky Tonk Palermo Queens
- XL Extra Large
- Britches Palermo
- Rochas Outlet
- Grimoldi Outlet
- Anthology
- Key Biscayne Outlet
- Sweet Victorian
- Ossira Outlet
- Bross
- Monoblock
- Sweet
- Wanama Kids Outlet
- DF Adventure
- Rimmel
- Equus
- COMPLOT
- Limay denim
- Cardon
- Portsaid
- Area Fútbol
- Desiderata
- Luxo
- AYRES
- PRUNE
- Julien
- NARROW
- Justa Osadia
- Cocot&Dufour
- Juanita Jo
La jornada también tendrá una propuesta gastronómica especial: 12 cafeterías, pizzerías y restaurantes de la zona ofrecerán menúes promocionales para acompañar el recorrido y disfrutar de Villa Crespo durante todo el evento.
- BORRA caffè
- Almíbar pizza & vermut
- 10 Recetas Japonesas
- El papi Talo
- Chicken corner
- DOC Café
- Fraterno Café de especialidad
- Stop & Coffee Café de Especialidad
- Raíz - Café de especialidad
- Vecindario - Café y Plantas
- Barí keto
- MAZZO
El mapa de los descuentos
Los locales adheridos, las promociones y toda la información del circuito pueden consultarse en este mapa virtual:
“Desde el Gobierno de la Ciudad acompañamos e impulsamos la industria de la moda para que quienes producen y emprenden puedan desarrollar su talento, creatividad e innovación, conectarse con nuevos mercados y proyectar su trabajo al mundo”, destacó Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico porteño, durante el lanzamiento de la edición 2026.
“Buenos Aires está de Moda pone en valor toda esa cadena y demuestra que fortalecer la moda también es fortalecer la actividad económica, el empleo y la identidad productiva y creativa de nuestra Ciudad”, agregó.