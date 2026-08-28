En medio de la crisis que atraviesa la industria textil, el gobierno porteño lanzó la tercera edición de Buenos Aires Está de Moda con una serie de iniciativas para fortalecer al sector y potenciar su consumo.

En este marco, este sábado 29 de agosto de 15 a 20 horas se realizará “Circuito Outlets” en el barrio de Villa Crespo , una jornada con importantes descuentos en indumentaria, propuestas gastronómicas a un precio especial, actividades artísticas y música en vivo.

Sobre la calle Gurruchaga, uno de los polos de outlets y de compras más famosos de Buenos Aires, más de 80 locales adheridos ofrecerán rebajas de hasta 70% en productos seleccionados.

Astarita Diego/AFS

La iniciativa busca fortalecer la actividad comercial de Villa Crespo y poner en valor uno de los principales circuitos de moda, diseño y producción de la Ciudad.

La propuesta invita a vecinos y visitantes a recorrer los comercios de la zona, descubrir marcas y acceder a oportunidades especiales. Al mismo tiempo, se enfoca en promover el consumo en comercios de cercanía y acompaña el desarrollo de la actividad comercial y productiva local.

Circuito Outlets: todas las marcas con promociones y descuentos en Villa Crespo

Las marcas que ofrecerán descuentos este sábado 29 de agosto, entre otras, son:

LAS BOHEMIAS

Brooksfield

Bilbao Backpack

Brow Shoes

Borneo Eyewear

VCP Van como piña

Arredo

Nidito

Carter’s Villa Crespo

Rochas Outlet

Agustina Dominguez

Leonardo Marroquinería

Antonelli

Oliva

Wellington Polo Club

47 Street

Honky Tonk Palermo Queens

XL Extra Large

Britches Palermo

Rochas Outlet

Grimoldi Outlet

Anthology

Key Biscayne Outlet

Sweet Victorian

Ossira Outlet

Bross

Monoblock

Sweet

Wanama Kids Outlet

DF Adventure

Rimmel

Equus

COMPLOT

Limay denim

Cardon

Portsaid

Area Fútbol

Desiderata

Luxo

AYRES

PRUNE

Julien

NARROW

Justa Osadia

Cocot&Dufour

Juanita Jo

Astarita Diego/AFS

La jornada también tendrá una propuesta gastronómica especial: 12 cafeterías, pizzerías y restaurantes de la zona ofrecerán menúes promocionales para acompañar el recorrido y disfrutar de Villa Crespo durante todo el evento.

BORRA caffè

Almíbar pizza & vermut

10 Recetas Japonesas

El papi Talo

Chicken corner

DOC Café

Fraterno Café de especialidad

Stop & Coffee Café de Especialidad

Raíz - Café de especialidad

Vecindario - Café y Plantas

Barí keto

MAZZO

Astarita Diego/AFS

El mapa de los descuentos

Los locales adheridos, las promociones y toda la información del circuito pueden consultarse en este mapa virtual:

“Desde el Gobierno de la Ciudad acompañamos e impulsamos la industria de la moda para que quienes producen y emprenden puedan desarrollar su talento, creatividad e innovación, conectarse con nuevos mercados y proyectar su trabajo al mundo”, destacó Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico porteño, durante el lanzamiento de la edición 2026.

“Buenos Aires está de Moda pone en valor toda esa cadena y demuestra que fortalecer la moda también es fortalecer la actividad económica, el empleo y la identidad productiva y creativa de nuestra Ciudad”, agregó.