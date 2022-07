Los croissants de diseño, creativos y elegantes desafían a los paladares de Buenos Aires: 7 locales donde probarlos

Cuando lo noble y elegante de un producto se vuelve una obra de arte y diseño. Cuando los apasionados por la pastelería y su ciencia, la dedicación y la práctica detrás de una pieza de pastelería se arriesgan a dar el siguiente paso. Cuando las ideas y la creatividad florecen en la cocina y llega al mundo una propuesta sensorialmente nueva y desafiante.

Así es como llegan los mejores croissants de diseños auténticos y llamativos a Buenos Aires. Ese rombo de hojaldre crujiente y bien aireado, entre salado y dulce, liviano, sensual. Imaginalo ahora relleno, bañado en chocolate, con toppings, crema o merengue... uf.

¿Se te hizo agua la boca? No te preocupes, en MALEVA no te vamos a dejar así con este estado de tentación: te traemos siete lugares de Buenos Aires con propuestas de croissants con estilo, flores y muchos colores. ¿Te animás?

1 - Cruasán: una experiencia aparte y una experiencia informal y relajada (incluso para tomarse un vinito en la vereda) / Olazábal 3827 - Belgrano R

Con Andrés Brunero como «headbaker» y dueño, nace hace un año Cruasán, un local tributo a la viennoiserie, la factura de masa levada y hojaldre. Por dónde empezar. Sus croissants cuentan de una consistencia incomparable, con un nivel de aireado que uno no pensaba que fuera posible, mientras mantiene por fuera esa crocantez dulce y frágil. Su forma es perfecta, de tamaño ideal. Sus burbujas de aire son enormes, y la masa es elástica, liviana y hasta un poco salada. Ojo, esto no quiere decir que deje de lado su esencia dulce.

Quiero hacer un paréntesis antes de ir a la posta de sus croissants rellenos. El clásico es, simplemente, una obra de arte. No pueden dejar de probarlo cuando hagan su visita por el local. Es el croissant madre de todos los croissants, es de donde nacen todos los demás croissants. En palabras de Agustina Patane, encargada de la identidad visual y de diseño de Cruasán, y de todo el equipo, "el clásico es donde encontrás lo crocante de la corteza, lo húmedo de la miga y lo frágil y etéreo de la estructura". Listo, fin del paréntesis, vamos con los rellenos que merecen un párrafo aparte.

Cruasán, un local tributo a la viennoiserie, la factura de masa levada y hojaldre

Un relleno de pasta de pistacho suave, homogénea e intensa, que se desliza de punta a punta por dentro del croissant, no sólo en el medio. Un frosting de matcha y pistacho por encima y un color verde intenso en la masa interior. El croissant de pistacho es la estrella incuestionable. En Cruasán convirtieron el momento de comer en una experiencia aparte, de esas que se quedan con vos hasta después de irte del local. Todo lo que es calidad, entrega y excelencia en una pieza de pastelería. Con sólo mirarlo ya sabemos que estamos hablando palabras mayores.

"La esencia de Cruasán es la informalidad. Tomar un buen café al paso y comer un cruasán en la vereda. Escuchar un tema de rock y tomar un vino", cuenta Agustina. Aclaración: al paso y en la vereda lejos están de disminuir la calidad del servicio y la experiencia del cliente. En Cruasán cada detalle está cuidado, cada café y cada producto está elaborado con una atención minuciosa, cariño y dedicación. Por último, el equipo confiesa y comparte que "la receta perfecta no existe", y que tampoco la están buscando. "El secreto es el trabajo duro, incontables intentos, mucha perseverancia y amor por lo que hacemos. Nos gusta cambiar día a día, probar ideas nuevas y cambiar recetas, estar en movimiento." Buscando siempre vivir #LaLindaVida, nos atrevemos a decir que Cruasán puede ser fácilmente una de las pastelerías más destacables de Buenos Aires. Así que atención foodies... Yendo no...¡LLegando!

2 - Jornal: croissants singulares con un montón de gustos (cheesecake, mascarpone, de limón y muchos más) / Av. García del Río 2802 - Saavedra

El nombre ya lo anticipa: Jornal es un tributo al trabajo. Arrastrados por su pasión por el hacer llevaron su panadería a un nuevo escalón. Nos traen una variedad de croissants de diseños delicados y singulares, con sabores y texturas que contrastan y a la vez se complementan. Noisette croissant, peanut croissant, cheesecake, naranja, limón, mascarpone... ¡y son solo algunos! Jornal logra el equilibrio perfecto entre calidad y delicadeza en la masa del croissant y lo novedoso y distinto en sabor, relleno y estética. Cada bocado es una nube crujiente en esa primera capa exterior e inmediatamente esponjosa en el interior que, sin abusar, presenta un relleno frío que se asoma entre las capas de hojaldre y te deslumbra.

De ser por el exterior, no hay ni uno que quieras dejar afuera de la cata. Próximamente suman nuevos gustos salados, Jornal es una opción espectacular para disfrutar de una variedad de croissants únicos o también, y ojo con esta recomendación, hacer una buena selección y ganarte el premio al mejor regalo cuando estés buscando algo especial para un amigo o familiar.

Variedad de croissants de diseños delicados y singulares, con sabores y texturas que contrastan y a la vez se complementan, en Jornal

Y atenti, más allá de ofrecer estas delicias hojaldradas, en el menú de Jornal también podemos encontrar sus pastas frescas hechas a mano todos los días, ensaladas, sándwiches y, por supuesto, un abanico de variedades de panadería. "No nos casamos con ninguna etnia", comenta Lucas Villalba, creador de Jornal y también del inconfundible Moshu, haciendo referencia a los distintos estilos que incorporan en en local, como el italiano o el francés. "Somos caprichosos, una usina de transformación constante".

3 - Cuadra: croissants que son un mil y son desafiantes de punta a punta / O'Higgins 3202 - Núñez (y otros locales)

"Menos Tinder y más cafetería de barrio", lee la poesía urbana de Waldo Mendiello sobre la ventana de Cuadra. En esta esquina de Núñez, se asoma con bajo perfil y mucha onda un spot cafetero con mesitas y sillas de hierro, plantas y amigos perrunos que pasan a tomarse un café con su dueño.

Tranquilo y con la ventaja de no tener edificación en la manzana de enfrente, Cuadra espera y recibe con buena energía a todos los que pasan por un café y algo para acompañarlo. Modesto pero activo, el café atrae cada vez a más vecinos a medida que transcurre la tarde: algunos se sientan a disfrutar del último sol con un amigo, y otros van haciendo fila para darse el gusto y terminar el día con algo rico y calentito entre las manos.

Gracias al café de Gabriel, gerente y barista, Cuadra promete un momento más que agradable.

Ahora, si sos de los que llevan tatuado el dulce de leche en la frente leé atentamente: su croissant relleno de dulce de leche es para ir y volver mil veces a buscarlo. Desafiante de punta a punta, las mil capas de hojaldre compiten contra una ola de dulce de leche que rebalsa por el costado con la consistencia perfecta para no caerse y flotar junto con el resto del croissant. Darle un bocado da la sensación de romper con una armonía equilibrada, pero al mismo tiempo de darle vida y sentido a esta pieza de pastelería. Y gracias al café de Gabriel, gerente y barista, Cuadra promete un momento más que agradable.



P.D.: la cookie tres chocos de chocolate amargo, blanco y con leche vale muchísimo la pena, el toque final de granos de sal realza el sabor intenso del chocolate y saca a la cookie del lugar común. Y la trenza enrollada con chocolate también, un mil.

4 - Dalone Rock: directamente food porn (prueben el descomunal croissant «I got dalonated», sueño de todo dulcero) / Perón 3491 - Victoria (San Fernando) / Próximamente en San Isidro

Atrevido, auténtico y original es una buena manera de describir a este local en Victoria, sobre Av. Perón y Ricardo Rojas. Ah...¡Y food porn, obvio! ¿Están listos para leer esto? Avisamos que este contenido corre el riesgo de ser demasiado tentador... ¡Arrancamos! Fire Cookies de chocolate rellena de dulce de leche y cubierta con chocolate y oreo, Alfajores Trueno con masa de chocolate y naranja con maní tostado, Marshmallow Burger, profiteroles extra bomba, el cuadrado Snoop Choc y el Volcán de Nutella son solo algunos de los personajes más rockeros del menú.

Y lo prometido es deuda: el «I got dalonated» es el croissant con el que todo amante de lo dulce sueña. Relleno de nutella, pedazos de chocolate, frutillas, y salsa de dulce de leche, con arriba una jeringa llena de la misma salsa de dulce de leche para seguir metiendo Rock. "Me aburre hacer lo clásico, la típica pastelería. Quiero romper con todo, traer productos que la gente diga "wow, qué es eso?" y explotarle la cabeza a la gente. ¡Como siempre digo, que sea Rock!", le cuenta a MALEVA Florencia Gallo, alias Flowi. Y cómo dejar afuera a otra estrella: el croissant de almendras relleno de pasta de almendras casera sale calentito y crujiente, súper recomendado.

Dalone Rock: atrevido, auténtico y original es una buena manera de describir a este local

Un espacio de buena vibra para cualquiera, de alegría, valentía y sonrisas por parte de los dueños y comensales. Un paréntesis de locura de la linda, la que te inspira y la que te da ganas de compartir. Flowi, su madre, su padre y su hermana, llevan adelante juntos este proyecto que te recuerda que la vida es una, y que hay que vivirla. Y ahora van por más: próximamente abren un nuevo local en San Isidro, así que den follow prendan sus notificaciones porque, the show will go on.

5 - Dasein: croissants rellenos, dulces y salados, todos hechos con masa madre / Báez 512 - Cañitas

"Me gustan las «vibes» del lugar, como moderno pero no", se escucha que dice una chica que se sienta con una amiga en una de las mesas con sillas de terciopelo rosa. Alineado con la intención del dueño, Sebastián Bruno, el público acertadamente percibió lo que se pensó para el local cuando decidieron abrirlo. Esta mezcla entre lo moderno y también lo "vintage" de los años 80. Con el techo con un diseño de cielo iluminado, el sentimiento es como estar entrando al paraíso.

Ya desde la calle se puede ver a través de la ventanilla la variedad de croissants de distintos sabores, con una crema encima de color que anticipa los distintos gustos. Los ojos se agrandan y se iluminan cuando ven esta exhibición de croissants. Almendras, pistacho, clásico, chocolate, con merengue... todos hechos con masa madre. "Somos amantes del café y cuando arrancó el auge del café de especialidad notamos que no había algo copado para acompañarlo, siempre era lo mismo. Queríamos acompañarlo con un producto que esté a la misma altura que nuestro café", cuenta Sebastián. Al encontrar en el hojaldre ese producto que buscaban, visitaron a Andres Brunero, dueño de Cruasán, quien fue a capacitar al equipo. "Después fuimos dándoles una vuelta de rosca y nuestra impronta".

Dasein es un término de la filosofía que significa la manera de ser aquí y ahora, siendo conscientes de la finitud de la vida

Dasein es un término de la filosofía que significa la manera de ser aquí y ahora, siendo conscientes de la finitud de la vida. "Me gustó el concepto de elegir quién ser aquí y ahora. Es lo que queremos transmitir desde este negocio, buscamos ser auténticos", expresa Sebastián.

Entre los croissants más pedidos están el de crema pastelera, mousse de dulce de leche y, como opción salada, el de lomito y queso. Si estás tentado de incursionar en el mundo de los croissants rellenos y con gustos novedosos, sin duda Dasein Croissant Boutique tiene que ser una parada en tu camino.

6 - Lievito Madre: croissants coloridos que te hacen agua la boca y cambian de estilo todos los fines de semana / Soler 4000 - Palermo Viejo

"Lievito Madre es el resultado de años de pastelería, de investigación y autoconocimiento. Es el fruto de mucho esfuerzo por parte de mi padre y mío", comparte Nicolás Yernovoy, dueño del local. Orgullosos de su avance, Lievito se encuentra ahora en un local en una esquina de Palermo donde atienden en el interior y a los que hacen fila en su ventanita de "Take away". Con una ventana que expone sus delicias, se te hace agua la boca con solo mirarla. Croissants, pain au chocolat, danesas, budines, panes de mil tipos. Una panadería con todas las letras, con el toque de creatividad que buscábamos en sus croissants.

¡Alerta de plan de fin de semana! Los diseños de los croissants cambian todos los fines de semana: colores, gustos, rellenos. Cada sábado y domingo, una variedad diferente. Como gustos fijos tienen de chocolate, el clásico, de nueces, y productos como roll de pasas y de canela que se hacen con la misma masa del croissant. "Para mí el croissant es una obsesión: no solo busco que sea rico, hecho con los mejores ingredientes y la mejor calidad, sino que también sea hermoso por fuera. Como todo lo que intentamos hacer en Lievito".

Los diseños de los croissants cambian todos los fines de semana: colores, gustos, rellenos

Luego de una apuesta segura a la importancia del tiempo y dedicación para las bases de un buen croissant clásico, una vez que lo lograron se animaron a dar el paso y jugar con nuevas variantes, como el de húmedo de banana y dulce de leche o el de brownie, mermelada de frutos rojos, arándanos y merengue. Una fiesta para disfrutar de buena pastelería y de unos croissants que delatan los años de técnica, práctica y más práctica. Un croissant hermoso a la vista, y riquísimo al paladar.

7 - Forêt: croissants con diseño y sabores auténticos / Av. Congreso 1602 - Belgrano.

En una esquina de Belgrano casi Núñez, un local diseñado para disfrutar en familia, con amigos, o hasta para cambiar un poco de aire y trabajar tranquilo acompañado de algo rico. Forêt (bosque en francés) es un café de puertas abiertas, que recibe a gente de todas las edades, desde niños hasta adolescentes y adultos. Todos comparten este espacio decorado con plantas en las paredes, lámparas de tela y mesas funcionales con sillón y enchufe para hacer unas horas de «coffice». "Lo pensamos como un lugar para todos: familia, amigas, pareja o gente que viene sola, a trabajar. La idea es que pasen un momento agradable en el local desde que entran", cuenta Maru Frohman.

Los distintos estilos de croissants en Forêt lo acompañan con un té en hebras bien caliente de hibiscus con cáscara de naranja, rosa mosqueta y flores de sauco

Como anticipamos al comienzo de la nota, este es un recorrido de lugares que ofrecen croissants con diseños y sabores auténticos, y Forêt entra con toda en esta categoría. Croissant de frambuesa relleno de mermelada casera de frutos del bosque, otro de almendras con un relleno también casero, intenso, dulce y bien crocante, de Nutella y de Dulce de Leche. Estos son los distintos estilos de croissants que pueden encontrar en Forêt, mientras lo acompañan con un té en hebras bien caliente de hibiscus con cáscara de naranja, rosa mosqueta y flores de sauco, o un jugo de naranja natural exprimido.

Además del salón interior, Forêt cuenta también con mesas en la vereda, con toldo y calefacción para estos días fríos. Comodidad y tranquilidad. Tardes alegres para pasar el rato con algún familiar o amigo, acompañados de un menú amplio, potente y riquísimo.

Fotos: son todas gentileza de los locales mencionados.