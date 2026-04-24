Las recetas clásicas siguen vigentes por una razón simple: funcionan. Con pocos ingredientes y técnicas directas, muchos platos tradicionales continúan siendo protagonistas en miles de hogares. Entre ellos, las albóndigas caseras ocupan un lugar especial por su sabor, su versatilidad y su capacidad para reunir a toda la familia en la mesa. En una de sus últimas elaboraciones televisivas, Karlos Arguiñano compartió el método que utiliza para conseguir unas albóndigas tiernas, jugosas y llenas de sabor. El chef vasco explicó que la clave está en mezclar la carne con miga de pan remojada en leche, ajo, huevo y cebolla, además de respetar tiempos de reposo y una cocción cuidada, según la transcripción del programa aportada por el usuario. Uno de los consejos principales de Arguiñano se centra en la miga de pan hidratada. Mientras preparaba la receta, explicó con claridad por qué ese paso cambia el resultado final: “La miga de pan en las recetas de albóndigas es para que luego las albóndigas salgan esponjosas” El cocinero añadió además una advertencia habitual en este plato. Si la mezcla se hace solo con carne y huevo, la textura empeora. En sus palabras: “Si las hacéis solamente con la carne y el huevo van a quedar un poquito como sequitas” Ese añadido sencillo aporta humedad, suaviza la masa y ayuda a que las piezas mantengan jugosidad después de freírlas o cocinarlas en salsa. En esta preparación, Karlos Arguiñano utilizó carne picada de ternera, aunque también recomendó combinar tipos de carne. Según explicó, puede usarse una mezcla de 60 o 70% de ternera y 30 o 40% de cerdo, una fórmula habitual para ganar sabor y equilibrio A la masa sumó un diente de ajo muy picado, sal, pimienta, huevo entero y la miga de pan ya escurrida. También defendió incorporar cebolla en la elaboración. Mientras cocinaba la salsa, dejó una frase muy directa: “A la albóndiga la cebolla le va que ni pintada” Otro paso importante es mezclar bien todos los ingredientes y dejar reposar la masa unos minutos antes de formar las bolas. Ese descanso permite que la carne absorba mejor los sabores y facilita el moldeado posterior. Después del reposo, el chef forma bolas del mismo tamaño, las pasa ligeramente por harina y las fríe antes de terminarlas en salsa. Ese sellado inicial ayuda a fijar la superficie y evita que se rompan durante la cocción. En la receta emitida por televisión, Arguiñano preparó además una salsa con verduras pochadas, vino tinto y chocolate negro, una combinación que intensifica el sabor. Sobre la mezcla con pan remojado insistió de nuevo al explicar que es “lo que hace que luego las albóndigas sean sabrosonas”.