El restaurante con auténticas pastas italiana que te hará viajar sin salir de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires es uno de los atractivos turísticos de la Argentina, es elegida por residentes y extranjeros durante las temporada altas y bajas. En los diferentes barrio de la Capital Federal hay circuitos y recorridos por parte de la historia de nuestro país, como así también es uno de los puntos que concentra una oferta amplia de gastronomía.

Palermo, Belgrano, San Telmo, Villa Crespo, Villa Urquiza, Caballito o Boedo son algunos de los barrios donde se encuentran restaurantes y bodegones con décadas de historia y los platos más abundantes y exquisitos de la cocina local e internacional.

Las 4 cafeterías de la calle más parisina de todo Buenos Aires: están escondidas y deleitan con un menú 5 estrellas



Tiene 37 años, hace más de 20 que colecciona envoltorios de alfajores y su figurita difícil es el "Dieguito Maradona"



Uno de los platos que sin dudas es amado por grandes y chicos es la pasta, de herencia italiana a partir de la inmigración de fines del siglo XIX y principios del XX.

Los primeros italianos que llegaron al país no sólo trajeron su fuerza de trabajo consigo, sino también sus ideas, costumbres y estilo de vida. Compartieron con los argentinos sus recetas tradicionales, entre ellas la pizza, las facturas y la pasta , que se convirtió en una costumbre de todos los domingos.

En Palermo se encuentra el restaurante Trattoria Olivetti, allí preparan auténticas pastas como si estuvieran en Italia. Los clientes podrán probar los sabores del país europeo sin salir de Buenos Aires.

¿Dónde queda Trattoria Olivetti y qué puedo comer?

Trattoria Olivetti está ubicado en avenida Cerviño 3800, Palermo. Para la temporada de primavera es un lugar ideal para comer en su terraza, como así también una alternativa de take away cuando no hay ganas de cocinar.

El restaurante se encuentra abierto de lunes a domingos de 9:00 horas hasta la medianoche. Se recomienda realizar reservas antes de asistir porque es un lugar muy concurrido. Los clientes podrán pedir mesa a través del WhatsApp disponible en su cuenta de Instagram (@trattoriaolivettibsas).

Para comer en Trattoria Olivetti se recomienda reservar porque se llena con rapidez. (Instagram @trattoriaolivettibsas).

La opción de delivery se encuentra disponible en la aplicación de Pedidos Ya. Entre las opciones de cafetería y pastelería hay torta de maíz y pera ($ 600), torta húmeda de chocolates y almendra ($ 680) y variedad de café (empieza en los $ 330).

Entradas

Burrata e carciofi : alcaucil en escabeche - apionabo - alcaparras o alcachofas - apio - alcaparras a $ 2000.

: alcaucil en escabeche - apionabo - alcaparras o alcachofas - apio - alcaparras a $ 2000. Asparagi alla piastra: espárragos - queso fresco de cabra - semillas a $ 2000.

espárragos - queso fresco de cabra - semillas a $ 2000. Tagliere di prosciutto : jamón crudo - pencas en vinagre o prosciutto - encurtidos a $ 1500.

: jamón crudo - pencas en vinagre o prosciutto - encurtidos a $ 1500. Calamar Fritti: frutos de mar - pesca - cítricos - hierbas o mariscos - pescados - cítricos - hierbas a $ 2000.

Plato principal: pastas

Spaghetti alla marinara di pesce e gamberi : pasta larga con ajo, tomate fresco, pescado, langostinos, alcaparras y perejil o pasta casera con ajo, tomate fresco, pescado camarones, alcaparras y prasley. Ambos platos cuentas $ 2900.

: pasta larga con ajo, tomate fresco, pescado, langostinos, alcaparras y perejil o pasta casera con ajo, tomate fresco, pescado camarones, alcaparras y prasley. Mezze maniche all' amatricciana: pasta corta o casera con panceta, guanciale y tomate en conserva. Valor: $ 2400.

pasta corta o casera con panceta, guanciale y tomate en conserva. Valor: $ 2400. Pappardelle al ragu di salsiccia e bietola: pasta larga o casera con salchicha casera y acelga orgánica. Valor: $ 2400.

pasta larga o casera con salchicha casera y acelga orgánica. Valor: $ 2400. Ravioli di ricotta e limone, burro, piselli e prosciutto: pasta rellena de ricota y limón con manteca, arvejas y prosciutto crocante. Valor: $ 2500.

pasta rellena de ricota y limón con manteca, arvejas y prosciutto crocante. Valor: $ 2500. Ñoquis di patate al forn: ñoquis de papa acompañados de pomodoro, bocconcinos, albahaca y parmesano. Valor: $ 2300.

ñoquis de papa acompañados de pomodoro, bocconcinos, albahaca y parmesano. Valor: $ 2300. La lasaña de Olivetti: capas de pasta más boloñesa, bechamel y verdura. Valor: $ 2500.

Para conocer el menú completo ingresar en el siguiente link: www.mimenulatech.com/trattoriaolivetti/menu