El estadio Monumental, símbolo de fútbol, de recitales y hogar de River Plate, suma una nueva atracción gastronómica con la apertura del restaurante “Bodegón 1901”. El pasado 9 de Febrero, abrió sus puertas un nuevo restaurante que promete cambiar la escena gastronómica de Núñez con el campo de juego como principal protagonista, gastronomía de bodegón y vistas panorámicas al estadio. Ubicado en la tribuna Belgrano, el restaurante cuenta con más de 350 metros cuadrados y capacidad para más de 240 personas, combinando interior y exterior en una propuesta que apunta tanto al hincha tradicional y fanático de River como al visitante curioso que busca vivir el estadio desde una perspectiva diferente. Su concepto se basa en la de un bodegón contemporáneo que mezcla tradición futbolera, gastronomía de alto nivel, diseño cuidado en sus salones interiores y una de las vistas más impactantes de Buenos Aires: el campo de juego de River Plate como protagonista permanente de la experiencia culinaria. Si algo distingue a “1901” no es solo su carta sino su mirada. Literalmente. El local cuenta con varios sectores. Un gran salón con mesas grupales ideal para ir con amigos y familia como también mesas individuales para ir en pareja. A su vez, posee una larga barra con banquetas individuales mirando hacia el estadio. Sus amplios ventanales le permiten al comensal acceder a una visual total y panorámica del campo de juego. Dicha perspectiva redefine la relación entre espectador y estadio. La cancha deja de ser un escenario distante para convertirse en un telón de fondo permanente proponiendo una experiencia gastronómica completamente distinta e innovadora en Buenos Aires. El restaurante cuenta con una amplia explanada exterior desde donde el césped parece extenderse hasta la mesa. Allí mismo, se encuentran dispuestas otro sector para disfrutar de la mejor gastronomía del restaurante y más cercano el campo de juego. Los comensales pueden recorrer y caminar por sobre la explanada para contemplar de cerca el estadio y tomarse fotos y selfies. El césped se vuelve paisaje y el restaurante una especie de balcón privilegiado hacia uno de los templos del fútbol sudamericano. A su vez, cuenta con un salón privado -separado del salón por un gran cortinado rojo para eventos privados, cumpleaños y reuniones. En días de partido y recitales, el espacio se transforma en un sector hospitality, fusionando la lógica del restaurante con la del estadio: el sonido del público, el movimiento de los jugadores y la tensión del juego se combinan con la gastronomía del local. El nombre del lugar no es casual. “1901” remite directamente al año de fundación del Club Atlético River Plate, y esa referencia histórica atraviesa toda la ambientación. Las paredes funcionan como una galería visual de exposiciones que conecta distintas épocas del club. Allí se encuentran colgadas fotografías antiguas, imágenes icónicas de equipos históricos, momentos trascendentales de la historia de River y escenas que evocan el crecimiento institucional. Fotografías con imágenes de victorias y campeonatos adquiridos por el club, figuras y estrellas que vistieron la camiseta y la historia del estadio. La iluminación cálida, los materiales nobles y los detalles decorativos remiten a una estética de tradición. Los cuadros no son solo decoración, sino que tienen la intención de transmitir fragmentos de la memoria del club de Núñez y el campo de juego como escenario principal de la experiencia. El diseño busca evocar el espíritu del bodegón clásico porteño, pero con una identidad claramente riverplatense y futbolera. No se trata de un simple restaurante temático, sino de un espacio donde la narrativa visual e histórica acompaña la experiencia gastronómica. El restaurante apunta a una gastronomía de bodegón reversionado con la alta cocina, platos abundantes con identidad riverplatense. A su vez, la experiencia de bodegón intenta replicar la sensación de juntarse a comer entre amigos antes o después de cada partido. La carta incluye platos tradicionales de la gastronomía argentina como carnes, pastas, milanesas, empanadas. Algunas de sus opciones recomendadas son sus entradas de croquetas de espinaca con salsa alioli y limón ($26.000). Albóndigas con salsa pomodoro con pan de pizza ($28.000). Aunque también la carta ofrece propuestas como tortilla de papa 1901 con salchicha parrillera, cebolla salteada para compartir ($24.000) o sus empanadas souffle de osobuco braseado ($18.000. 2 unidades) En sus opciones de platos principales, el restaurante cuenta con platos típicos de bodegón como su milanesa a la napolitana con papas fritas ($46.000), opciones de pastas como ravioles de espinaca con pulpetines de ternera ($32.000), sorrentinos con jamón y queso con salsa a elección ($37.000). Para los amantes de las carnes, su ojo de bife a caballo es una excelente opción, abundante, jugoso y bien servido ($55.000) aunque la estrella de la casa y recomendado por el chef es su lomo a la pimienta con salsa de vermouth y pimienta con gratél de papas ($75.000). Sus postres acompañan la temática de la carta con opciones de bodegón como su queso y dulce ($13.000), su panqueque de dulce de leche ($14.000) o su volcán de chocolate tibio acompañado con bocha de helado ($16.000) Para los fanáticos de River y empalagosos, el postre “Tango” es una opción obligada. Una semi pelota de fútbol de chocolate blanco y unas bandas rojas simbolizando los colores del club. Al romperlo, un delicioso mousse de chocolate con corazón de naranja y crocantes de marroc ($22.000) El restaurante Bodegón 1901 cuenta con ingreso independiente sobre la Av. Udaondo, frente al parque de la innovación. A su vez, los comensales cuentan con estacionamiento sin cargo durante 3 horas en el estacionamiento del estadio ubicado sobre Av. Figueroa Alcorta. Para poder realizar reservas, el número de teléfono es 11 3059-4160Sus redes sociales en Instagram es @bodegon1901