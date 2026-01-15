Buenos Aires es una de las capitales referentes de la gastronomía italiana. Aquellos migrantes que llegaron a mediados del siglo XIX y en una nueva ola a principios del siglo XX dejaron una huella imborrable en las cocinas argentinas. Por eso, cada 17 de enero se conmemora el Día de la Comida Italiana, una fecha que invita a disfrutar de lo mejor de las pastas amasadas con técnicas ancestrales y mucho queso.

Más que una celebración culinaria, busca rendir homenaje a una tradición que atravesó océanos y generaciones. Desde las pastas frescas hasta las salsas de cocción lenta, la cocina italiana sigue siendo un punto de encuentro en donde el ritual de comer se transforma en identidad.

La Parolaccia

Con casi 30 años de historia, La Parolaccia logró consolidarse como uno de los mayores exponentes de la gastronomía italiana. Con fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires, mantiene una estética sobria en donde predominan la madera y el cuero.

Su carta es un viaje gastronómico que inicia con la sección de Antipasti, en donde se ofrecen clásicos como burrata con prosciutto, calamaretti alla piastra (chipirones a la plancha con papas y cebolla caramelizada), Carpaccio di manzo (carne cruda, aderezo tradicional, rúcula y parmesano) y Gamberi alla milanese (Langostinos apanados, envueltos con mozzarella, pomodoro, rúcula, tomate seco y alioli).

Sean pastas secas o rellenas, los platos de La Parolaccia vienen cargados con sabor italiano. Ofrecen opciones tradicionales y otras con mariscos y diversas salsas:

Pastas

Spaghetti alla carbonara (Queso pecorino, crema, panceta y yema de huevo)

Bucatini con polpette di vitello (Pasta seca italiana, pomodoro, morrones, cebolla, ajo, albahaca y albóndigas de ternera)

Spaghetti alla napoletana (Pesto de pomodoro secchi con pesto di basílico e burrata)

Gnocchi souffle La Parolaccia (Gnocchi de espinaca gratinados con ave, crema,

champignon, pesto, parmesano y jamón cocido)

Pastas rellenas

Sorrentinos gran caruso (Rellenos de mozzarella y jamón cocido, gratinados con crema, jamón cocido, champignon, ave y pomodoro fresco)

Ravioli neri panna e gamberi (Raviol negro relleno de salmón con salsa de vino blanco, langostinos y crema)

Crepe di spinaci alla romana (Rellenos de espinaca y ricota gratinado con crema, pomodoro y parmesano)

Cappellacci di zucca al mascarpone (Relleno de calabaza cabutiá con crema mascarpone, panceta crocante y salvia)

Casa Belluci

Ubicada en una emblemática esquina de Parque Chacabuco (Del Barco Centenera 1699), Casa Belluci se erige como una casa de pastas y pizzas porteñas con moscatería. Su frente vidriado con puertas de madera y ventanales grandes deja entrar la vida del barrio, mientras que el salón se organiza sobre un piso de damero blanco.

Su propuesta combina gastronomía italiana con un toque contemporáneo, en donde la miel atraviesa distintos platos. Dentro de las entradas se destacan diversos platos como la fainacotta (con base de ricota y corazón de burrata, tomates asados y hierbas frescas), lasaña de berenjenas, el vitel toné. Uno de los más pedidos y aclamados por los clientes es el Crudo y Cositas, que combina jamón crudo, caponata agridulce y burratina.

El viaje culinario de Casa Belluci sigue con sus pastas caseras, las cuales están hechas en base a una cuidada selección de harinas:

Cavatelli: pasta corta sémola, pomodoro, albahaca, pesto, aceite de oliva virgen

Ravioles de Ricota y Espinaca: pasta rellena de espinaca, ricota, pomodoro fresco

Agnoloti Del Plin: pasta de ternera, crema de cebolla, emulsión de guayaba, cebolla crocante

Ñoquis: gorgonzola, trufas, crocante de pan + aceite verde

Carmen

La cocina de Carmen (Gurruchaga 1428) invita a dar una vuelta de tuerca a la gastronomía italiana al unir la pasta y el fuego en un solo plato. Su amplio ventanal a la calle invita a quienes pasan a ver cómo se elaboran las pastas frescas que luego se transforman en experiencias inolvidables.

Dentro de las entradas se destacan el raviolón frito (con centro de yema, tomates, mozzarella, pesto y olivas negras), las croquetas de hongos ahumados con salsa sweet chilli y los langostinos a la brasa.

Los platos principales tienen como objetivo combinar el fuego argentino y la pasta italiana:

Fagottini de asado: blend de vacío y roastbeef a leña, reducción de pimientos ahumados, tomates orgánicos

Ojo de bife y gnocchi: ojo de bife al kamado, demiglace, gnocchi de papa al rescoldo, azafrán

Girandola: batata al rescoldo, parmesano, castañas, manteca, menta

Tortelli de hongos: portobellos al kamado, ricota, provolone, beurre blanc de tilia chenin

Tres opciones para disfrutar la comida italiana en Buenos Aires y rendirle homenaje en su día.