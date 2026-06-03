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Este miércoles, 3 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3565.2 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,01%.

La cotización del Dólar retrocedió -1.94% en la última semana y -8.56% en el último año, evidenciando una tendencia bajista sostenida.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.
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Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En 10 días hubo volatilidad: tantos avances como retrocesos y ningún día estable; repuntó a mitad del periodo y cerró con presión bajista.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 20.38%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, en comparación con una volatilidad anual del 13.16%.

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La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado en la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deben pagar 356520 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 713040 pesos y 500 dólares, 1782600 pesos.