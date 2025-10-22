Argentina suma un nuevo motivo de orgullo el ámbito del turismo. La Guía Michelin, reconocida por premiar a los mejores restaurantes del planeta, presentó su nueva distinción para hoteles: la Llave Michelin, un sello que destaca a los alojamientos más extraordinarios por su diseño, autenticidad y experiencia integral.

En su primera edición en el país, 15 hoteles argentinos fueron seleccionados entre más de 2.400 establecimientos de todo el mundo. Uno de los más destacados es Chozos Resort, ubicado en Alto Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza.

Este refugio contemporáneo se integra al paisaje del piedemonte mendocino con una propuesta que une arquitectura sensible, arte local y conexión directa con la Cordillera de los Andes.

Chozos Resort: diseño, naturaleza y hospitalidad de alto nivel

El resort nació hace cinco años y medio, en plena pandemia, con una visión clara: ofrecer una experiencia transformadora en la montaña. Bajo la dirección de Nicolás Armentano y con el respaldo de Armentano Desarrollos Inmobiliarios y Young Woo & Associates (Nueva York), el proyecto se consolidó como un referente en hospitalidad de lujo.

El artista Sergio Roggerone definió el concepto arquitectónico del complejo, que hoy cuenta con 15 villas y 4 glampings tipo “nidos de pájaro”. Además, el restaurante Barro Cocina completa la experiencia con una propuesta gastronómica que fusiona lo simple con lo natural.

¿Qué significa recibir una Llave Michelin?

Busca elevar el estándar global de la hospitalidad. Para otorgarla, se evalúan cinco criterios:

Ser un destino en sí mismo

Excelencia en diseño y arquitectura

Calidad en el servicio y confort

Autenticidad y personalidad

Experiencia memorable a precio justo

Esta distinción se convierte en el equivalente hotelero de las famosas Estrellas Michelin en gastronomía. Los hoteles son visitados de forma anónima por expertos de la guía, que analizan cada detalle antes de incluirlos en la selección.

Los 15 mejores hoteles argentinos

Además del Chozos Resort, otros alojamientos de distintas regiones del país recibieron la Llave Michelin. Entre ellos se encuentran:

Four Seasons Hotel Buenos Aires (Buenos Aires)

EOLO - Patagonia’s Spirit (El Calafate, Santa Cruz)

Awasi Iguazú (Iguazú, Misiones)

Cavas Wine Lodge (Luján de Cuyo, Mendoza)

Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites (Luján de Cuyo, Mendoza)

Alvear Palace Hotel (Buenos Aires)

Hotel del Casco (Buenos Aires)

Palacio Duhau Park Hyatt (Buenos Aires)

Lares de Chacras (Mendoza)

House of Jasmines (Salta)

Estancia La Bandada (San Miguel del Monte, Buenos Aires)

Casa de Uco (Tunuyán, Mendoza)

The Vines Resort & Spa (Tunuyán, Mendoza)

La experiencia que llega a Buenos Aires

Sheraton Mendoza Hotel y Sheraton Greenville presentarán en Buenos Aires una edición especial de "Entre Copas“, el ciclo eno-gastronómico premiado por Best Of Mendoza’s Wine Tourism.

La cita será el miércoles 29 de octubre a las 19.30, con una cena de cinco pasos diseñada por el chef Javier Marrone. Cada plato se marida con vinos de Huentala Wines, bodega ubicada en Gualtallary, Valle de Uco. El enólogo José “Pepe” Morales guiará la degustación en vivo, compartiendo el proceso creativo detrás de cada etiqueta.